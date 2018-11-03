مدرسه بهترین مکان پیشگیری از آسیب/روش غلط فرزندپروری والدین

به گزارش خبرنگار مهر، عارف وهاب زاده، در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «آسیب های اجتماعی و مدارس» روی آنتن رفت، با اشاره به عدم آگاهی والدین در حوزه اعتیاد گفت: بیش از ۵۰ درصد اولیا بعد از سه تا پنج سال از اعتیاد فرزندشان آگاه می شوند. برخی والدین هم نگرش مثبت نسبت به مصرف سیگار و قلیان دارند و مصرف آن را در فرزندانشان جدی تلقی نمی کنند.

وی با بیان اینکه برخی مبتلایان به اعتیاد نیز سابقه مصرف مواد در خانواده دارند و خانواه دچار آسیب هایی است گفت: بحث سبک زندگی و آگاهی والدین را چقدر جدی می گیریم؟ مدرسه مهترین مکان برای پیشگیری است و طیف وسیعی از گروه هدف در دسترس است.

وهاب زاده افزود: یک مشکل ما در مدرسه این است که پیوند مثبت کودک با خانواده، اجتماع و مدرسه را کمتر مشاهده می کنیم. باید فرصت مشارکت دانش آموز را در جامعه و خانواده با همسال خودش بدهیم. چقدر نشاط در مدارس وجود دارد و چرا بچه ها علاقه زیادی به مدرسه ندارند؟ آیا ناشی از فشار تحصیلی است یا مشکلات خود معلمان؟

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اکنون پررنگ ترین و اولویت اول آسیب های اجتماعی، اعتیاد است، اظهار کرد: استانداردهای جدید نشان می‌دهد حتی از دوره بارداری باید فرزند پروری جدی گرفته شود. از سه تاپنج سال باید برای بچه ها برنامه داشته باشیم. البته اگر این برنامه ها مستمر نباشند هیچ فایده ای نخواهد داشت. در دو سه سال اخیر برنامه های خوبی با آموزش و پرورش در حیطه توانمندسازی داشته ایم.

وی ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد از ۱۵ سالگی که سن شروع مواد است باید برنامه های توانمندسازی را در مدارس داشته باشیم. در همین راستا در آموزش و پرورش آموزش مهارتهای خودمراقبتی و تاب آوری مدنظر است و برنامه هایی شروع شده است. اما برنامه های پیشگیری دیر بازده است. باید از سنین پایین شروع کنیم و حتما آموزش ها مستمر باشد.

وهاب زاده با اشاره به اینکه موفق شدیم محتوای درسی را بعد از ۲۱ سال از مصوبه ستاد ایجاد کنیم و در پایه هشتم بحث آسیب ها بخصوص اعتیاد را در کتب درسی گنجانده ایم گفت: البته محتواهایی از این دست در سایر پایه ها مشاهده نمی شود.

وی ادامه داد: از دو سال قبل برای آموزش معلمان برنامه هایی را شروع کرده ایم و کادر متخصصی را آموزش داده ایم که به سایر معلمان آموزش دهند. ۲۷۰۰ نفر کادر متخصص اند که تعدادشان اندک است و متاسفانه آمار بالایی نیست.

به گفته وهاب زاده سن شروع مصرف مواد ۱۵ سالگی است، ولی سن سرنوشت ساز اعتیاد ۱۶ تا ۲۵ سال است و میانگین سن ابتلا را ۲۲ سالگی می دانند. بین سنین ۱۶ تا ۳۴ سالگی نیز بیشترین مصرف کنندگان را داریم.

وی در پاسخ به اینکه آیا باید واقعیات را به مردم بازگو کرد، بیان کرد: خانواده ها باید بدانند و آگاهی داشته باشند. در برخی جاها شاید نیازی نباشد اما درباره مدارس باید حساسیت ایجاد شود.