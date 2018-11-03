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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه مطرح کرد

سه شنبه پربارش برای کرمانشاهی‌ها/ احتمال آبگرفتگی معابر

سه شنبه پربارش برای کرمانشاهی‌ها/ احتمال آبگرفتگی معابر

کرمانشاه_مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد و گفت: بارندگی در روز سه‌شنبه به ویژه در نیمه غربی استان نمود بیشتری پیدا می کند.

محمد خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوای استان طی روز ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه از عصر فردا یکشنبه تا روز چهارشنبه موجی ناپایدار جو منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: این موج ناپایدار در برخی ساعات سبب بارش باران در سطح استان می شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه شرایط ناپایدار و بارندگی در روز سه‌شنبه به ویژه در نیمه غربی استان نمود بیشتری پیدا می کند، بیان کرد: بارش باران رعد و برق و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی در این روز وجود دارد.

وی افزود: سومار با ۳۰ درجه و اسلام آباد غرب و کوزران با ۵ درجه سانتی گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان بودند همچنین دمای هوای شهر کرمانشاه بین ۱۲ و ۱۹ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

کد مطلب 4447997

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