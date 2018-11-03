محمد خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوای استان طی روز ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



وی با بیان اینکه از عصر فردا یکشنبه تا روز چهارشنبه موجی ناپایدار جو منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: این موج ناپایدار در برخی ساعات سبب بارش باران در سطح استان می شود.



مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه شرایط ناپایدار و بارندگی در روز سه‌شنبه به ویژه در نیمه غربی استان نمود بیشتری پیدا می کند، بیان کرد: بارش باران رعد و برق و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی در این روز وجود دارد.

وی افزود: سومار با ۳۰ درجه و اسلام آباد غرب و کوزران با ۵ درجه سانتی گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان بودند همچنین دمای هوای شهر کرمانشاه بین ۱۲ و ۱۹ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.