دیدار «عمران خان» با رئیس جمهوری چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس نیوز، «عمران خان» نخست وزیر پاکستان که در راس یک هیئت عالی رتبه شب گذشته وارد چین شد، امروز با «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد.

«شاه محمود قریشی» وزیر خارجه، «اسد عمر» وزیر خزانه داری، «شیخ رشید» وزیر راه سازی، «خسرو بختیار» وزیر برنامه ریزی و توسعه، «جام کمال خان» سر وزیر ایالت «بلوچستان» پاکستان نیز در این دیدار حضور داشتند.

در این دیدار طرفین علاوه بر گفتگو در مورد کریدور اقتصادی چین و پاکستان موسوم به سی پیک، در مورد گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

افزون بر این عمران خان در این دیدار گفت که اسلام آباد خواهان الگو براداری و استفاده از تجارب چین در راستای مبارزه با فقر و فساد است.

از دیگر سو رئیس جمهوری چین گفت که استحکام و ثبات در روابط دوجانبه اسلام آباد- پکن نه تنها به نفع طرفین که به نفع کل کشورهای منطقه خواهد بود.

همچنین عمران خان در این دیدار از رئیس جمهوری چین برای سفر به پاکستان دعوت به عمل آورد.