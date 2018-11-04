دانش ‌آموزان سرمایه های آینده ملت ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه بیت المقدس استان کردستان، رشید قربانی در نشست صمیمی با جمعی از مسئولان سپاه بیت المقدس استان کردستان که به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی و با حضور دانش آموزان نخبه مسابقات علمی برگزار شد، اظهارداشت: انتظار ما از اهل علم و قلم این است که با بصیرت و آگاهی برای خنثی‌ سازی هجمه‌ های دشمنان گام بردارند و سنگرهای محکم و مقاومی در برابر حمله ‌های فرهنگی دشمنان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان امسال باید متفاوت تر از سال های قبل باشد، افزود: با برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم نوع جدیدی از حضور را رقم خواهیم زد، چرا که همه خوب واقفیم، استکبار جهانی به سر شاخگی آمریکای جنایت کار تمام برنامه ریزی ها و اهداف از پیش تعیین شده را برای تحریم شدیدتر انجام داده تا در ستون مستحکم مردم رخنه ایجاد شود ولی مردم در کنار دانش آموزان و با حضور پرشور تر، مشت محکمی خواهند بود بر دهان آنان و ثابت خواهند کرد که در برابر هیچ گونه ظلم و تحریمی قد خم نمی کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: دانش آموزان می توانند با اقتدار علمی و کاوش های علمی خود الگو و قدرت برتر در منطقه باشند.

قربانی با بیان اینکه کردستان جزو ده استان برتر در زمینه آموزش است، یادآور شد: تربیت و آموزش هر دانش آموز در یادگیری و مهارت های آن نقش بسزایی دارد.

وی بیان کرد: هر کشوری در حال حاضر نیازمند مجهز شدن به سلاح علم است تا بتواند از سایر کشورها پیشی بگیرد و به همین دلیل دانش‌ آموزان ما نیز باید این مسئله را مورد توجه قرار داده و برای دستیابی به این مهم از هیچ تلاشی دریغ نکنند تا بتوانیم در تمامی حوزه ‌ها تاثیرگذار باشیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس استان کردستان نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه انگشت همه دشمنان به سمت نوجوانان و جوانان ایرانی است، این دانش آموزان با تربیت انقلابی و روحیه انقلابی و تشکیل مدارس انقلابی و حضور در صحنه‌ های حساس انقلاب، مثل راهپیمایی با شکوه ۱۳ آبان پاسخ محکمی به دشمنان خواهند داد.

آزادی پور افزود: تشکل بسیج نیز جزو بدنه آموزش و پرورش است و در برنامه های علمی، آموزشی، بصیرتی و تربیتی جایگاه ویژه ای دارد.

وی هدف از گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی را انتقال آرمان های شهدا به نسل جدید عنوان کرد و اظهارداشت: همین دانش آموزان ادامه دهنده راه شهیدان هستند پس باید با اقتدار علمی خود به تمام دشمنان ایران اسلامی ثابت کنند که در پای همه مشکلات تا رسیدن پیروزی خواهند ماند.

گفتنی است در پایان این نشست چند تن از دانش آموزان نخبه علمی در مورد مشکلات آموزشی موجود در نظام آموزشی استان اظهار نظر کردند و از دانش آموزان نخبه برتر استان در حوزه های علمی با اهدا لوح تقدیر قدردانی شد.