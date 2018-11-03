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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۴۹

دعوت از ۴۹ کماندار به اردوی تیم ملی کامپوند و ریکرو

دعوت از ۴۹ کماندار به اردوی تیم ملی کامپوند و ریکرو

اردوی تیم ملی تیروکمان با حضور ۴۹ کماندار در هر دو بخش کامپوند و ریکرو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۵ کماندار در بخش ریکرو و ۲۴ کماندار در بخش کامپوند برگزارکننده اردوی تیم ملی تیروکمان هستند. این کمانداران بر اساس رقابت های انتخابی که دو هفته پیش در تهران برگزار شد، انتخاب شده اند. اردوی تیم ملی تیروکمان از امروز شنبه آغاز شده و به تا سوم آذرماه ادامه خواهد داشت. 

دعوت شدگان به اردوی تیم ملی تیروکمان به این شرح معرفی شده اند: 

بخش ریکرو

مردان: صادق اشرفی، میلاد وزیری، عرفان ارژنگی پور، حامد فوری، کیوان ریاضی مهر، امین پیرعلی، کیان مرادی، نادر منوچهری مقدم، محمد صادق کبودانی، پوریا حاجی بیگلو، متین سبزی و رضا شبانی
بانوان: شیوا شجاع مهر، نیلوفر علیپور، الهه میرزایی، مریم نادعلی، مهناز قره باغی، ملیکا عبدالکریمی، مهتا عبدالهی، تکتم علیلو، نگار رجبی، زهرا دهقان، آیتک جلوسیان، پارمیدا قاسمی و سوگند رحمانی 

بخش کامپوند

مردان: اسماعیل عبادی، محمد صالح پالیزبان، امید طاهری، جابر خوشگرد، نیما محبوبی، میلاد بسطامی، مجید قیدی، محمد معدن دار، حسام گرمه ای، احمد اکبری، رضا ده پرور و امیر محمد قربان زاده 
بانوان: گیسا بایبوردی، سحر قادری، راحله فارسی، سارا تبیا، سیده ویدا حلیمیان، مژگان مژگانی، آرزو طاهریان، هاله ایزدخواه، بهاره رضایی، هدیه مالمیر، سوگند حداد و انسیه حاجی انزهایی 

کد مطلب 4448090
زینب حاجی حسینی

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