آمریکا دشمن آشکار ملت ایران است/راهپیمایی۱۳آبان مشتی بر دهان دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد باقر عبادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان اظهار داشت: آزادی و عزت کنونی کشور نتیجه تلاش های بی شائبه مردم و دولت طی ۴۰ سال گذشته است.

وی با بیان اینکه آمریکا همواره در صدد آسیب رساندن به استقلال، آزادی و جمهوریت ایران اسلامی است، بیان کرد: استقلال امروز کشور حاصل خون شهدا و تلاش سخت کوشانه مردم در ۴۰ سال قبل است.

نماینده مردم بیرجند درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، ۱۳ آبان را روز مبارزه با استکبار جهانی دانست و گفت: در این روز فریاد می زنیم و به همه کشورها بیدار باش می دهیم تا نسبت به توطئه های دشمنان به خصوص شیطان بزرگ آگاه باشند.

دشمنی های استکبار جهانی با ملت ایران به جرم استقلال تمامی ندارد

عبادی با تأکید بر اینکه آمریکا به خاطر استقلال و نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران عصبانی است، گفت: دشمنی های استکبار جهانی با ملت ایران به جرم استقلال تمامی ندارد و این خوی استکباری اصلاح نمی شود.

وی با اشاره به آغاز دشمنی های آمریکا از همان ابتدای انقلاب، عنوان داشت: نگرانی آنان به این دلیل است که ایران می تواند مستقل باشد و بدون آن ها بر روی پای خود بایستد.

نماینده مردم بیرجند درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن می خواهد ایران همانند کشور عربستان سعودی شود که یک هفته هم بدون آن ها نتواند دوام آورد، افزود: آمریکایی ها به چنین کشورهایی، کشور معمولی می گویند و می خواهند ایران را همانند عربستان محتاج خود کنند.

عبادی ادامه داد: این در حالی است که کشورهای تحت سلطه آمریکا هیچ اهمیتی برای دولت آمریکا ندارند و میبینیم یک روزنامه نگار عربستانی برای اینکه نقدی به نظام حاکم دارد سلاخی می شود.

وی با طرح این سوال که آمریکا برای مردم عربستان چه کاری انجام داده اند که برای مردم ایران انجام دهند؟، بیان داشت: آن ها به دروغ عنوان می کنند که خیرخواه مردم ایران هستیم اما در واقع می خواهند که نظام حاکم به مانند شاه نوکرشان باشد و هر بلایی خواستند بر سر ملتش بیاورند.

نماینده مردم بیرجند درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مستکبرین هیچ علاقه ای به نظام هایی که برخواسته از مردم است، ندارند کشورهایی که برخواسته از مردم است هیچگاه به آمریکا تکیه نخواهد کرد.

مشتی دیگر بر دهان آمریکا می زنیم

عبادی به برگزاری هرچه پرشور تر مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد و افزود: آمریکایی ها اعلام کردند ۱۳ آبان اعلام رسمی تحریم های آمریکا خواهد بود، اما برای اینکه مشتی دیگر بر دهان آن ها بزنیم حضور گسترده ای خواهیم داشت.

وی، تحریم های آمریکا را دشمنی آشکار با ملت عزیز ایران عنوان کرد و گفت: این تحریم ها زندگی مردم را نشانه رفته بنابراین دلسوزی های آمریکا برای ملت ایران نشان از توطئه ها و فتنه های آن هاست.

نماینده مردم بیرجند درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هدف آمریکا از این تحریم های جدید برای این است که نتوانیم به مسائل داخلی خود بپردازیم، بیان کرد: دشمن طی چهار دهه گذشته بارها و بارها این مشکلات را برای ملت ایران ایجاد کرده است.

عبادی اضافه کرد: جنگ هشت ساله، بحران های داخلی، و تحریم ها نمونه ای از توطئه های دشمن برای مشغولی ملت ایران است اما این ملت با سربلندی از این جنگ روانی و تحریم های اقتصادی بیرون خواهد آمد.

وی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه نماد عظمت، اقتدار و مردمی بودن انقلاب است، افزود: حضور مردم در صحنه نشان می دهد ایران همانند گذشته بدون آمریکا می تواند بر روی پای خود بایستد و اقتدار و ایستادگی خود را حفظ کند.

نماینده مردم بیرجند درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور حتم حضور حماسی مردم در ۱۳ آبان امسال سبب یاس و ناامیدی دشمن می شود و دشمن بداند پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.