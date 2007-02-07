امروز در تاریخ



تصویب قانون آزادی مطبوعات :

در چنین روزی در سال 1286 ه ش ، نخستین قانون مطبوعات در ایران درپنجاه و سه ماده به تصویب رسید .مورخان نوشته اند در عصر ناصرالدین شاه ، کنت مونت فرت مستشرقی ایتالیایی برای نخستین بار قانونی جزایی را برای ناصر الدین شاه به رشته تحریر در آورد که البته در آن موادی چند به جرایم مطبوعاتی اشاره داشت . نخستین قانون مطبوعاتی مدون پس از مشروطه به تصویب رسید فلذا چون مطبوعات و آزادی بیان یکی از دغدغه های مشروطه طلبان بود این قانون به عنوان یکی از قوانین نخستین به تصویب رسید . البته این قانون با مخالفت برخی از روزنامه نگاران همچون سید رضا مساوات روبرو شد . او در روزنامه خود با نام مساوات به شدت این قانون را مورد انتقاد قرار داد . آخرین قانون مطبوعات در تاریخ سی ام فروردین سال 1379 از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت . در ماده دوم این قانون رسالت مطبوعات چنین تعریف شده است : رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارند عبارت است از :الف ـ روشن کردن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه موارد اشاره در ماده یک.ب ـ پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.ج ـ تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز وقرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، زبان. رسوم، سنن محلی و ...د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگی استعماری (اسراف،تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.هـ ـ حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی.تبصره: هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده ودر مسیر جمهوری اسلامی باشد.

گام به گام تا پیروزی :



در چنین روزی در سال 1357 ه ش ، امام خمینی در مدرسه علوی تهران در جمع سیصد تن از قضات دادگستری و وکلا با تشریح خیانت های پنجاه ساله رژیم پهلوی تاکید کردند : شما اهل قلم هستید ، بنویسید ، بحث کنید ، - عرض کنم- صحبت بکنید ، تبلیغات بکنید ، این نهضت( اسلامی ) را بزرگ کنید ، پشتیبانی کنید ، از این دولت( موقت ) پشتیبانی کنید ، اظهار کنید ، در روزنامه ها اعلام کنید . و بعد هم انشا ء الله یک دولت حقی بر قرار شد آن وقت باید همه بنشینیم و مع الاسف یک خرابه را بسازیم . این مملکت را اینها خراب کردند و رفتند و خورندو بردند و حالا باید شما و ما همه دست به دست هم بدهیم و این مملکت را از سر بسازیم .

ایشان همچنین در سخنرانی جداگانه ای برای عموم مردم با اشاره به استفاده های نامشروع رژیم فاسد از رسانه های گروهی ، تصریح کردند : دستگاههای که در این مملکت بوده و هست که بایستی در خدمت مردم می بودند ولی رژیم غاصب و فاسد در گذشته از آنها در راه هدف های نا مشروع خود و گسترش فساد استفاده کرده است .

در این روز همچنین کارمندان وزارتخانه ها و سازمانها از نخست وزیر بازرگان حمایت کردند . کارمندان نخست وزیری هم از از بازرگان پشتیبانی کردند . مردم شهر های مختلف کشور نیز با بر پایی تظاهرات و راهپیمایی های مختلف از دولت مهندس بازرگان حمایت کردند .در تمام شهر ستانها به حمایت از تصمیم امام در مورد بازرگان راهپیمایی و تظاهرات برپا بود و لبه تیز حملات راهپیمایان فقط متوجه بختیار بود .



کارمندان وزارتخانه ها و سازمانها از نخست وزیر بازرگان حمایت کردند . کارمندان نخست وزیری هم از از بازرگان پشتیبانی کردند . مردم شهر های مختلف کشور نیز با بر پایی تظاهرات و راهپیمایی های مختلف از دولت مهندس بازرگان حمایت کردند . در تمام شهر ستانها به حمایت از تصمیم امام در مورد بازرگان راهپیمایی و تظاهرات برپا بود و لبه تیز حملات راهپیمایان فقط متوجه بختیار بود .



* دولت انقلابی وزارتخانه ها را توسط کارمندان به دست می گیرد .



* خدمات شهر های اصفهان و شیراز را جوانان به عهده گرفتند .



* دکتر سنجابی رهبر جبهه ملی اعلام کرد : تبادل نظر میان شاپور بختیار و رییس دولت موقت برای حل و فصل مسالمت آمیز مسایل فعلی ایران ادامه دارد.



* عده زیادی از افسران بازنشسته و اخراجی از ارتش وفاداری خود را نسبت به امام خمینی ابراز داشتند .



* انور سادات رییس جمهوری مصر از شاه خواست تا هواپیماهای مدرن اف 14 ایران را به مصر منتقل کنند . روز نامه واشنگتن پست نوشت: انور سادات رییس جمهور مصر به دولت آمریکا اطلاع داده است که حاضر است سلا حهای حساسی نظیر جنگنده های اف 14 را که آمریکا به ایران فروخته است به خاطر امنیت آنها به مصر انتقال دهد . وی این مطلب را در دیدار اخیر خود با شاه ایران نیز در میان گذاشته است . مقام های آمریکایی در پاسخ اظهار نظر کرده اند که اگر جنگنده های اف 14 ایران به مصر منتقل شوند این عمل با واکنش اسراییل روبرو خواهد شد . این جنگنده ها مجهز به موشک های پیچیده فونیکس و سایر تجهیزات سری است که اگر این سلاح ها به دست شوروی بیفتد ، لطمه بزرگی به اسرار نظامی غرب وارد خواهد شد .



* وزارت فرهنگ وهنراسامی سانسور چیان را منتشر کرد .



* رادیو لندن : در حالی که قره باغی با عدم مداخله ارتش موافق است ، ژنرال های مهم تهدید می کنند .



* به دعوت جامعه روحانیت تهران انجام می گیرد : تدارک گسنرده برای راهپیمایی فردا . در تمامی شهرستانها نیز راهپمیایی صورت می گیرد .



* زاهدان به آتش و خون کشیده شد .



* اطلاعیه آیت الله طالقانی : نامه های جعلی تهدید آمیز تحریکات عوامل رژیم سابق است .



* مطبوعات شوروی بازرگان را تایید کردند .



* ناظران در واشنگتن می گویند آمریکا هیچ گونه انتقادی از بازرگان نکرده است و لی آسو شیتد پرس خبر می دهد آمریکا روابط خود را با دولت بختیار ادامه می دهد .



* مجلس شورای ملی تا زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1358 کل کشور جلسه علنی نخواهد داشت . 44 نماینده مجلس استعفا کرده اند .

* پرواز هواپیما های مسافر بری به ایران قطع می شود .



* بر نامه های دولت بازرگان جمعه در دانشگاه تهران اعلام می شود .



* بیشتر وزرا انتخاب شدند و تا روز شنبه احتمالا معرفی می شوند .



* نامه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی به حضرت آیت الله العظمی خمینی ره : ارتش باید به ملت ملحق شود .



* وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ار دشیر زاهدی هنوز نماینده رسمی دولت ایران در آن کشور است ولی آمریکا دلیلی ندارد که در باره صحت گزار ش های مطبوعاتی ایران دایر بر این که زاهدی به وسیله دولت جدید برکنار شده است تردید داشته باشد .



* ده ها هزار نفر از اهالی کازرون و روستاهای تابعه پس از اجتماع در میدان انقلاب این شهر راهپیمایی کردند و برای آزاد شدن دو افسر و یک در جه دار زندانی پادگان کازرون در مقابل این پادگان متحصن شدند .



* جامعه کارکنان وزارت امور خارجه در اطلاعیه و همچنین نامه ای به بازرگان ، رییس دولت موقت اعلام کردند : علیرغم بیانات احمد میر فندرسکی وزیر امور خارجه(دولت غیر قانونی بختیار) که ماموریت اردشیر زاهدی پایان یافته است ، وی هنوز در پست غصبی خود باقی است و 12 تن دیپلمات های وطن خواه را به زور اسلحه مشتی ساواکی از سفارت اخراج کرده است .



* دولت آمریکا اعلام کرد که در قبال ایران موضع خود را تغییر نداده است و همچنان دولت بختیار را تایید می کند .



* ها د ینگ کارتر ، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فاش کرد که ژنرال هایزر خاک ایران را ترک گفته است . بنا به اظهار وی هایزر ماموریت داشت در طول اقامت خود در ایران فرماندهان ارتش را از دست زدن به کودتا بازدارد و در باره روابط نظامی دو کشور و فروش اسلحه گفتگو کرده است و نیز در مورد حمایت آمریکا از قانون اساسی و دولت بختیار با آنان مشورت نماید و امید وار باشد که نظامیان ایران نیز از بختیار حمایت کنند. ژنرال هایزر پس از ورود به واشنگتن به ملاقات کارتر رفت و جلسه ای با شرکت سایروس ونس وزیر امور خارجه ، هارولد براون وزیر دفاع تشکیل داد .

افتتاح خانه هنرمندان ایران :



در چنین روزی در سال 1378 ه ش خانه هنرمندان ایران توسط آقای خاتمی ریاست محترم جمهور افتتاح شد . این خانه ، به عنوان یکی از مراکز پر تلاش در عرصه فرهنگ کشور تاکنون فعالیت های مختلفی را از جمله برگزاری نشست های مختلف فرهنگی ، ادبی ، هنری با حضور استادان فن بر گزار کرده است . همچنین در این مرکز فرهنگی تاکنون جشنواره و نمایشگاههای مختلف فرهنگی بر پا شده است .





دو عملیات در ابتدای جنگ تحمیلی :



در چنین روزی در سال 1361 ه ش عملیات والفجر مقدماتی در منطقه عمومی فکه - چزابه آغاز شد . این عملیات با رمز یا الله، یا الله، یا الله آغازشد و در آن نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای بسیجی حضور داشتند . در این عملیات نیروهای عملیاتی لشکر اسلام ، به خطوط مقدم ارتش بعث عراق یورش آوردند و ستون خط شکنان بسیجی ، از خاکریز های مرتفع ، کانال های عمیق مملو از سیم خاردار و چند میدان مین پی در پی گذشتندو خسارات فراوانی به دشمن بعثی واردآوردند . پس از ناکامی عملیات رمضان منطقه رملی و غیر قابل عبور فکه برای اجرای عملیات انتخاب شد تا با قبول جنگ در شرایط سخت دشمن غافلگیر گردد . در این عملیات سازمان مجاهدین خلق ( منافقین ) که در مسایل داخلی شکست خورده بودند با انجام موارد جاسوسی فراوان ، خیانت های فراوانی را مرتکب شدند . در این عملیات ارتش عراق مجموعا 2500 کشته و زخمی داد و 113 نفر از آنها نیز اسیر نیروهای خودی شدند . همچنین در همین روز در سال 1359هجری شمسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه عمومی سوسنگرد برضد دشمن بعثی روی داد .



اعدام انقلابی اویسی :



در چنین روزی در سال 1362 ه ش ارتشبد اویسی عامل کشتار مردم در هفدهم شهریور در پاریس اعدام انقلابی شد . ارتشبد غلامعلی اویسی فرزند غلامرضا در سال 1297 ه ش در قم به دنیا آمد . او در سال 1315 دوره شش ساله دبیرستان نظام مرکز و در سال 1317 دوره دانشکده افسری را به پایان رساند . اویسی در سالهای 1317تا 1331 در مشاغل گوناگون نظامی ( فرماندهی گروهان و گردان و آموزشگاه گروهبانی لشکر 2 ، ریاست شعبه بازرسی دژبان مرکز و فرماندهی هنگ 52 دژبان ) قرار داشت و در سال 1332 فرمانده هنگ 16 تیپ کازرون بود . پس از کودتای 28 مرداد 1332 اویسی به در یافت نشان درجه 2 رستاخیز نایل شد و به تدریج ترقی وی نیز در هرم دیوانسالاری نظامی آغاز شد . او پس از طی دوره دانشگاه جنگ در تهران و دوره ستاد و فرماندهی در آمریکا ، در سال 1339 به ریاست ستاد گارد ودر سال 1341 به فرماندهی لشکر یک گارد رسید و در همین سمت بود که به عنوان فرماندار نظامی تهران به قتل عام قیام کنندگان 15 خرداد 1342 دست زد . او در سال 1348 فرماندهی ژاندارمری کل کشور و در سال 1351 فرماندهی نیروی زمینی ارتش را به عهده داشت . اویسی در جریان انقلاب اسلامی باردیگر در سمت فرماندار نظامی تهران قرار گرفت و به علت موقعیتش در راس نیروی زمینی فرمانداری نظامی سایر شهر ها را نیز تحت کنترل داشت . او در دی ماه 1357 به بهانه معالجه از ایران خارج شد وتقاضای بازنشستگی نمود . اویسی از زمره نخستین افسران عالیرتبه متواری رژیم پهلوی بود که با سرمایه سرویس های اطلاعاتی غرب فعالیت تروریستی علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی را از خاک عراق و ترکیه آغاز کرد . او در هجدهم بهمن 1362 توسط افراد ناشناس در پاریس به قتل رسید .

تولد ادوارد براون :



در چنین روزی در سال 1862میلادی پروفسور اِدوارد براون ادیب و مستشرق انگلیسی به دنیا آمد .تحصیلات عالیه در طب و السنه شرقیه ( زبانهای شرقی) را در دانشگاه کمبریج به پایان برد . اما هیچ وقت به طبابت نپرداخت . سال 1888 میلادی سفری به ایران نمود و بعد از آن به سمت دانشیاری رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کمبریج منسوب شد . در سال 1902 به استادی زبان عربی برگزیده شد و تا پایان عمر خدمت گزاری صدیق و دوست داری امین برای ادب و عاشقی با صداقت برای ایران بود ، و باقلم و قدم در این راه سعی نمود . وی بیشتر عمر خود را به مطالعه کتب فارسی و معاشرت با دوستان ایرانی صرف کرد . براون به کارهای سیاسی و اجتماعی نیز توجه داشت و ایرانیان فراری در دوره مشروطه را گرد هم جمع کرد و انجمنی به نام « انجمن ایران» تشکیل داد و به پشتیبانی از مشروطه خواهان بر خواست و با سخنرانی ها و مقالات موثرش مدافع استقلال و حامی حقوق ملت ایران شد . « شرح مختصری از وقایع ایران»،« انقلاب ایران»،« بحران ایران در دسامبر 1911» ،« مطبوعات و شعر جدید ایران»،« حکومت وحشت در تبریز» آثاری است که در این باب تالیف کرده است . پر ارزش ترین کار های برون تحقیقات ادبی او در زبان فارسی، و مهمترین آنها " تاریخ ادبیات ایران" است که حاصل 30 سال کوشش تحقیقی و مطالعه وی است .این اثر با ارزش در چهار جلد به زبان انگلیسی منتشر ،که جلد اول توسط " علی پاشا صالح"، جلد دوم توسط " فتح الله مجتبایی " و " غلامحسین صدری افشار" ، جلد سوم به همت " علی اصغر خان حکمت" و جلد چهارم به کوشش " رشید یاسمی" به زبان فارسی ترجمه شد . از دیگر کارهای این مستشرق ایران دوست می توان تصحیح« تذکره دولت شاه سمرقندی »، « لباب الالباب» عوفی و ترجمه آثاری چون « چهار مقاله عروضی»،« تاریخ گزیده» ،« تاریخ طبرستان » را به زبان انگلیسی نام برد . پرفسور ادوارد برون در 5 ژانویه 1926 ( 15 دی ) در سن 64 سالگی دار فانی را وداع گفت.



بمباران وسیع ویتنام شمالی :



در چنین روزی در سال 1965 میلادی آمریکا به طور گسترده ای ویتنام شمالی را مورد حمله هوایی خود قرار داد .



روزاستقلال گرانادا :



در چنین روزی در سال 1974 میلادی گرانادا از انگلستان مستقل شد . به همین مناسبت این روز به عنوان روز ملی این کشور گرامی داشته می شود .



در گذشت ملک حسین :



در چنین روزی در سال 1999 میلادی ملک حسین پادشاه اردن در گذشت . پس از ملک حسین پسرش ملک عبدالله به جای او نشست .



تاسیس حزب کارگر در انگلستان :



حزب کارگر در انگلستان در چنین روزی در سال 1900 میلادی تاسیس شد . حزب کارگراز کارگرانی تشکیل یافته بود که در درون جنبش کارگری سال ها به فعالیت ضد سرمایه داری مشغول بودند . آنهابا اندیشه های سوسیالیستی آشنایی داشتند و با هدف اسنقلال تشکل کارگری دست به تاسیس چنین حزبی زدند . امروزه حزب کارگر به عنوان یکی از احزاب فعال انگلستان همواره در برابر حزب محافظه کار که راست گرا است در انتخابات رقابت می کند .



حمله به سومالی :



در چنین روزی در سال 1978 میلادی ، ارتش اتیوپی با حمله به کشور سومالی ، صحرای اوگادن را به تسخیر خویش در آورد .



تشکیل نخستین مجلس آلمان :



در چنین روزی در سال 1867 میلادی نخستین مجلس عمومی در آلمان به ابتکار بیسمارک تشکیل شد .



اتحادیه هندو چین :



در چنین روزی در سال 1899 اتحادیه سیاسی و اقتصادی هندوچین با هدف جلوگیری از توسعه کشور های مختلف جهان در امور سیاسی و اقتصادی هندوچین بود افتتاح شد . این اتحادیه ابتکار دولت فرانسه بود .



راه آهن در انگلستان :



در چنین روزی د ر سال 1940 میلادی ، انگلستان راه آهن سراسری این کشور را ملی اعلام کرد .



تولد چارلز دیکنز :



چارلز دیکنز در چنین روزی در سال 1812 در پرتسموت انگلستان دیده به جهان گشود.

وی به علت فقر مالی نتوانست تحصیلات خود را ادامه دهد و به همین دلیل از همان اوان کودکی مشغول به کار شد . این امر و لمس فقر در آثار بعدی او به خوبی نمایان است . وی در دوره ای که در یک محضر اسناد رسمی مشغول به کار شده بود به مطالعه علاقمند شد و در همین دوره با انجام تمرینات فراوان در حوزه ادبیات به سوی نوشتن مطلب برای روزنامه ها روی آورد . او در سال 1835 میلادی نخستین اثر خود را با نام «طرح بز» روانه بازار نشر کرد . پس از آن بود که وی با الهام از فقر مردم به نگارش کتاب های دیگری مشغول شد که از میان آنها می توان به شاهکار وی با نام «الیورتویست» اشاره کرد . «ماجرای نیکلا نیکل بی» ، «یادداشت های آمریکایی» ، «دیوید کاپرفیلد»، «سرود کریسمس»، « آرزوهای بزرگ »و...از جمله مهمترین آثار اویند .وی در نهم ژوئن 1870 چشم از جهان فرو بست .



ماشین دورنگار :



در چنین روزی در سال 1893 میلادی الیشا گری ماشین تلوتو گراف یا دو رنگار خود کار را اختراع کرد . این ماشین خود به خود نوشته ها ی خطی را به اسنادنوشته تبدیل می کرد .



آتش سوزی در آمریکا :



در چنین روزی در سال 1904 میلادی بر اثر یک آتش سوزی گسترده در آمریکا ، در حدود سی ساعت بیش از هزار و پانصد ساختمان تخریب شدند .



پنج هزار نسخه از ریدرز دایجست :



در چنین روزی در سال 1922 میلادی دی ویت و لیلا آچسون برای نخستین بار پیشنهاد کردند که نشریه ریدرز دایجست بیش از پنج هزار نسخه منتشر گردد . نشریه ریدرز دایجست یکی از پر طرفدارترین نشریات عامه پسند در سراسر جهان است . این نشریه به زبانهای زنده دنیا منتشر می شود .



پاتک آلمان :



در چنین روزی در سال 1944 میلادی و در طول جنگ جهانی دوم ، آلمانها در یک حمله تعرضی متقابل ، منطقه آنزیوی ایتالیا را به تسخیر خویش در آوردند .



تولد آن رادکلیف :



در چنین روزی در سال 1764 میلادی آن رادکلیف نویسنده عصر گوتیک به دنیا آمد . "رازهای اودولفو " عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد اولف سوانت فون اولر :



اولر فیزیولوژیست و پزشک مشهور سوئدی در چنین روزی در سال 1905 میلادی به دنیا آمد . وی در سال 1970 میلادی جایزه نوبل طب را از آن خود کرد .