ده کتاب مکتب اصفهان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در ابتدای این مراسم دکتر هراتی گفت : مجموعه مقالات نگارگری در راستای برگزاری همایش مکتب صفویه برعهده من بود. میرک اصفهانی یکی از هنرمندان دوره صفویه بود که محور اصلی موضوع این کتاب به شمار می آمد .

میرک از استادان بزرگ اصفهان است که به دو جهت همواره مورد توجه بوده است . نخست اینکه توانست در تربیت استادانی که بعدها در مکتب اصفهان درخشیدند ، نقش عمده ای داشته باشد . دیگر اینکه سبکی را از خود به جای گذاشت که به آن مکتب لاک روغنی می گفتند .

همچنین این هنرمند در طول فعالیتهای هنری خود ، توانست با استفاده از مضامین نو در نگارگری آثار ماندگاری را خلق کند . مجلس مجنون در بین وحوش و معالجه طبیبان از این جمله به شمار می رود .

سپس دکتر دانش پژوه که در جریان همایش مکتب صفویه به تالیف بخشی از مقالات در زمینه سفرنامه پرداخته بود ، تصریح کرد : این سفرنامه ها که بر دو بخش داخلی و خارجی تقسیم شده اند ، از دوران صفویه برگرفته شده اند. بعد از سلسله ساسانی نخستین سلسله فراگیر در ایران که توانست به کشور انسجام بخشد ، سلسله صفویه بود . دوران صفویه بیش از هر دورانی به تبادل سفرا و سیاحان در داخل و خارج کشور کرد . تبعات این تبادل در دوران قاجار موجب رونق روابط تجاری ایران با سایر کشورها شد . بنابراین در این راستا به بررسی 25 سفرنامه پرداختند .

دکتر خاتمی مولف کتاب دوره بازگشت در ادامه خاطر نشان کرد : هدف از تدوین و تالیف کتاب دوره بازگشت را دفاع از سبک هندی می دانم. سبک هندی به جهات مختلف سبکی خاص و ویژه به شمار می آمد که توانست تحت الشعاع موقعیت های مکانی و زمانی دوره صفویه واقع شود .

با این وجود شعر سبک هندی ، شعری مناسب و برجسته به شمار می رود . شعر سبک هندی ، شاخصه هایی را دارا بود و نتوانست به لحاظ ادبی ، اجتماعی و سیاسی ، در دوران بعد از خود به شکل شایسته ای مورد بررسی واقع شود .

بعد از سبک هندی دوره ای به نام بازگشت توسط عده ای از شاعران به وجود آمد . دوره بازگشت، سبک هندی را سبکی منحط می دانست واشعار تولید شده دراین زمینه را ، اشعاری ضعیف عنوان کرد .سبک بازگشت ، با قضاوت های ناعادلانه خود باعث شد تا فعالیت و تعمق زیادی بر روی سبک هندی به خصوص در دوران بعد انجام نشود . شاعران سبک بازگشت با این حرکت نه تنها آثار ماندگاری از خود به جا نگذاشتند ، بلکه به جای جهش به سمت جلو ، به حرکت دورانی افتادند .

وی افزود : در واقع هدف از تالیف این کتاب این است که شاعران دوره سبک هندی را ، شاعرانی قوی و غنی جلوه دهد و ثابت کند که شاعران دوره بازگشت خود نیز به نوعی تحت تاثیر سبک هندی بوده اند .

دکتر رادفر نیز درادامه این مراسم درباره ارتباط ادبیات وهنر گفت : دوره تیموری و صفوی ، دراغلب منابع ادبی تاریخی ، دوره انحطاط نامیده می شود . این دو دوره نتوانستند به لحاظ ادبی ، مراحل رشد و تکامل را بپیمایند .

در دوره صفویه مسلئه هنر و ارتباط آن با ادبیات به وجود آمد در نهایت دو مکتب هرات و دوره صفویه به وجود آمد که توانست آثار فاخر و تحسین برانگیزی ارائه دهد .

در ادامه این مراسم از مجموعه مقالات به ترجمه محمد تقی فرامرزی و فلاح ، رونمایی شد . این کتابها صرفا به مطالعات اروپائیانی که به شناخت دوره صفویه پرداخته بودند ، اختصاص داشت .