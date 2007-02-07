موانع قانونی اجازه ورود کاغذ مناسب به ایران را نمی دهد

معینی، رئیس تعاونی ناشران خراسان درباره به خبرنگار مهر گفت : سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کرده است کاغذ هایی که با یارانه دولتی وارد می شود باید به قیمت هر کیلو 5/310 به فروش برسد در حالی که مثلا کاغذ تولید اندونزی که از بهترین کاغذهای موجود در بازار است با بهای 850 تا 870 دلار در هر تن به فروش می رسد .

وی افزود : با این تکلیف ما نمی توانیم کاغذ های خوبی مانند اندونزی وارد کنیم و مجبوریم از بازارهای چین و دیگر کارخانه هایی که کاغذ تولیدی آنها مرغوبیت کمی دارند خریداری کنیم .

رئیس تعاونی ناشران خراسان یادآور شد : سهمیه ارزی سال 1385 تاکنون به طور کامل تخصیص نیافته و به نظر می رسد روند تخصیص آن تا سال 1386 هم ادامه پیدا کند .

وی تصریح کرد : واردات کاغذ از سوی تعاونی خراسان هم اکنون در حال انجام است و ناشران استان روزانه برای دریافت کاغذ مورد نیاز خود به تعاونی مراجعه می کنند .