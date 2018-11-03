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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸

«خروس لاری» در تماشاخانه ایرانشهر

«خروس لاری» در تماشاخانه ایرانشهر

امید سهرابی نمایش «خروس لاری» را با رویکرد مسایل اجتماعی از اوایل آذر در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید سهرابی که آخرین حضورش در عرصه تئاتر به تنظیم متن نمایش «مردی برای تمام فصول» برای اجرا به کارگردانی بهمن فرمان آرا مربوط می شود، قصد دارد نمایش «خروس لاری» را که به مسایل اجتماعی می پردازد از اوایل آذر در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه ببرد.

این نمایش با حضور نورالدین حیدری ماهر در مقام مجری طرح اجرا می شود.

سهرابی علاوه بر نگارش نمایشنامه‌های «آدم‌های خیس»، «زمستان»، «یک تنبیه باشکوه» و «فردا»، نگارش فیلمنامه‌های «دلم می‌خواد» به کارگردانی بهمن فرمان آرا و مجموعه‌های تلویزیونی «شمس العماره» به کارگردانی سامان مقدم، «مهرآباد» به کارگردانی فرید سجادی حسینی را در کارنامه خود دارد.

اسامی بازیگران و سایر اخبار تکمیلی نمایش «خروس لاری» به زودی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4448278
فریبرز دارایی

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