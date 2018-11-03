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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج:

۱۹۰ دستگاه اتوبوس جهت جابجایی دانش آموزان در ۱۳ آبان اختصاص یافت

۱۹۰ دستگاه اتوبوس جهت جابجایی دانش آموزان در ۱۳ آبان اختصاص یافت

سنندج - رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج از اختصاص ۱۹۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس جهت جابجایی شهروندان و دانش آموزان در روز راهپیمایی ۱۳ آبان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، امیر جمشید نژاد گفت: ۲۰ دستگاه اتوبوس در بلوار کردستان و ۱۷۰ دستگاه مینی بوس هم که سرویس مدارس هستند دانش آموزان را به مسیر راهپیمایی انتقال می دهند.

وی اظهار داشت: سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج تمهیدات ویژه ای جهت حضور پرشور دانش آموزان و شهروندان در روز یوم الله ۱۳ آبان اندیشیده است.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج افزود: این سازمان در آستانه فرا رسیدن ۱۳ آبان روز دانش آموز تمهیدات ویژه جهت حضور پرشور در راهپیمایی روز ۱۳ آبان صورت داده است.

جمشید نژاد ادامه داد: ۱۹۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس جهت جابجایی شهروندان و دانش آموزان  در روز ۱۳ آبان اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: ۲۰ دستگاه اتوبوس در بلوار کردستان مستقر است و پس از پایان مراسم راهپیمایی شهروندان را به مسیرهای مختلف انتقال خواهند داد.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج بیان کرد: هماهنگی لازم با ۱۷۰ دستگاه مینی بوس سرویس مدارس نیز صورت گرفته و دانش آموزان را از مدارس به میدان آزادی انتقال می دهند و پس از پایان مراسم راهپیمایی دانش آموزان را به مدارس انتقال خواهند داد.

کد مطلب 4448294

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