۱۹۰ دستگاه اتوبوس جهت جابجایی دانش آموزان در ۱۳ آبان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، امیر جمشید نژاد گفت: ۲۰ دستگاه اتوبوس در بلوار کردستان و ۱۷۰ دستگاه مینی بوس هم که سرویس مدارس هستند دانش آموزان را به مسیر راهپیمایی انتقال می دهند.

وی اظهار داشت: سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج تمهیدات ویژه ای جهت حضور پرشور دانش آموزان و شهروندان در روز یوم الله ۱۳ آبان اندیشیده است.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج افزود: این سازمان در آستانه فرا رسیدن ۱۳ آبان روز دانش آموز تمهیدات ویژه جهت حضور پرشور در راهپیمایی روز ۱۳ آبان صورت داده است.

جمشید نژاد ادامه داد: ۱۹۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس جهت جابجایی شهروندان و دانش آموزان در روز ۱۳ آبان اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: ۲۰ دستگاه اتوبوس در بلوار کردستان مستقر است و پس از پایان مراسم راهپیمایی شهروندان را به مسیرهای مختلف انتقال خواهند داد.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج بیان کرد: هماهنگی لازم با ۱۷۰ دستگاه مینی بوس سرویس مدارس نیز صورت گرفته و دانش آموزان را از مدارس به میدان آزادی انتقال می دهند و پس از پایان مراسم راهپیمایی دانش آموزان را به مدارس انتقال خواهند داد.