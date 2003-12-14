حجم معاملات بورس فلزات تهران به بيش از 80 ميليارد ريال رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، امروز در بورس فلزات تهران 16هزار و500 تن انواع فولاد عرضه شد كه تمام آن به ارزش 43ميليارد و 861 ميليون و 200 هزار ميليارد ريال معامله شد.
امروز همچين در بورس فلزات تهران يك هزار و 760 تن آلومينيوم عرضه شد كه از اين ميزان يك هزار و 660 تن آن به ارزش 25 ميليارد و 265 ميليون و 140 هزارريال داد و ستد شد.
در بورس فلزات تهران امروز همچنين 560 تن مس به عرضه شد كه تمام اين فلز به ارزش 10 ميليارد و 981 ميليون و 40 هزار ريال معامله شد.
امروز در بورس فلزات تهران 18 هزار و 720 تن انواع فلزات به ارزش 80 ميليارد و 107 ميليون و 380 هزار دلار معامله شد.
کد مطلب 44483
نظر شما