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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

حمایت سلطانی فر از ورزش‌های پایه؛

جلسه مسئولان فدراسیون شنا با وزیر ورزش

جلسه مسئولان فدراسیون شنا با وزیر ورزش

رئیس و نایب رئیس فدراسیون شنا با وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دیدار رئیس فدراسیون شنا با وزیر ورزش و جوانان روز پنج شنبه برگزار شد. در این نشست که به درخواست فدراسیون شنا برگزار شد، محسن رضوانی رئیس فدراسیون ضمن تشریح فعالیت ها و دستاوردهای سال های اخیر گزارشی از فرصت ها و تهدید های پیش روی رشته های شنا، شیرجه و واترپلو و برنامه راهبردی تا بازی های آسیایی ۲۰۲۲ ارائه داد. همچنین از مواضع و نگاه حمایتی سلطانی فر مقام عالی وزارت ورزش و جوانان قدردانی کرد.

محسن علی آبادی نائب رئیس فدراسیون شنا نیز با اشاره به استراتژی تبیین شده این فدراسیون تاکید کرد که در حال حاضر تلاش مجموعه مدیریت فدراسیون شنا توسعه آموزش شنا در سطح کشور بر اساس موازین اسلامی است تا همانطور که با نهضت سوادآموزی در کشور بی سوادی ریشه کن شد، طی سال های آینده هیچ ایرانی نباشد که الفبای شنا را نداند.

 مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان نیز در این نشست ضمن برشمردن اولویت‌ها برای رشته‌های پایه از لزوم تلاش و جذب حمایت‌های هر چه بیشتر در این خصوص خبر داد. وزیر ورزش ایران ضمن حمایت از ورود باشگاه‌های دولتی برای تیم داری در رشته‌های پایه از طرح واگذاری حداقل یک استخر برای آموزش و توسعه شنا در استان‌های مختلف استقبال و برای موفقیت تیم‌های ملی شنا، شیرجه و واترپلو ایران در رویدادهای پیش رو آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 4448315
ساناز سلیمان آبادی

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