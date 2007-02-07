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۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۱۰

/ گزارش مهر از نشست رونمایی و نقد "غزل های سعدی" /

تصحیح یوسفی ما را از شیرینی غزل سعدی محروم کرده است

تصحیح یوسفی ما را از شیرینی غزل سعدی محروم کرده است

اکتفا کردن بر یک نسخه در تصحیح غزل های سعدی وافی به مقصود نیست و موجب محروم ماندن مخاطبان از غزل های سعدی می شود .

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "غزل های سعدی" تصحیح غلامحسین یوسفی با حضور حسن انوری عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، سعید حمیدیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ، محمد جعفر یاحقی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و کاووس حسن لی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز دیروز در شهرکتاب برگزار شد .

در ابتدای این نشست دکتر حسن انوری تصحیح صورت گرفته از غزل های سعدی توسط دکتر غلامحسین یوسفی را از مهم ترین کارها در حوزه تصحیح متون نامید و گفت : یکی از اساسی ترین کارهایی که درباره چهار شاعر کلاسیک کشورمان یعنی فردوسی ، مولوی ، حافظ و سعدی باید بکنیم این است که به نسخه نهایی آثار آنها دست یابیم . ملت های دیگر این کار را کرده و می کنند . اما متاسفانه کارهایی که در این زمینه در ایران انجام شده خیلی قابل قبول نیست .

وی اضافه کرد: در مورد فردوسی باید گفت که ما هنوز ریزه خوار روس ها هستیم . آنها تصحیح متن شاهنامه را بسیار بهتر از ما و سال ها پیش منتشر کرده اند .

انوری ادامه داد: تصحیح غزلیات شمس مولانا نیز وافی به مقصود نیست . درباره حافظ نیز تصحیحات زیادی وجود دارد . اما تفاوت های فاحشی بین نسخه های نهایی وجود دارد . اما در مورد غزلیات سعدی ، این تصحیحات یک قدم به نسخه نهایی نزدیک شده است .

او با اشاره به اینکه به احتمال قریب به یقین سعدی پس از نگارش گلستان در 34 سال ما بقی زندگی اش باز هم در این اثر دست برده است ، افزود : تکیه بر تنها یک نسخه درباره غزلیات سعدی و به منظور تصحیح آن وافی به مقصود نیست .

انوری در پایان سخنانش به مقایسه ای تطبیقی میان تصحیح فروغی و غلامحسین یوسفی از غزل های سعدی پرداخت و گفت : فروغی مبنا را بر چیزی گذاشته که ابوبکر بیستون تنظیم کرده است. بعضی از اشعار که ساخت غزلی دارند در بخش قصائد فروغی آمده است و از این جهت تصحیح فروغی واجد اشکالاتی است . اما مرحوم یوسفی از نسخه سال 766 که جزو بهترین نسخه های غزل های سعدی است و در آستان قدس رضوی نگهداری می شود ، تصحیح اش را انجام داده است .

سعید حمیدیان نیز در سخنانش به روحیه نقد پذیری مرحوم غلامحسین یوسفی پرداخت و گفت : او همیشه از نظرات انتقادی استقبال می کرد . مثلا در مقاله ای در نقد تصحیح بوستان او نوشته بودم ، دکتر یوسفی بسیار از این نظر خوشش آمده بود . من در آن مقاله درباره چاپ چنان تصحیح کم نظیر اما در شکلی ناپسند و نامناسب مطلبی را نوشته بودم و یادآور شده بودم که ما باید همچنان از قدما بیاموزیم که چه سنگ تمامی برای چاپ کتاب می گذاشتند . این نقد من باعث شد که مرحوم یوسفی چاپ دوم کتابش را به یک ناشر معتبر تر به نام خوارزمی بسپارد .

وی افزود : در تصحیح یوسفی تعداد غزل های سعدی 5/7 تا است البته به اضافه ترجیحات و 17 غزل الحاقی دیگر که تنظیمش بر اساس طیبات ، بدایع و خواتین صورت گرفته است .

حمیدیان ادامه داد: مرحوم یوسفی خود 418 غزل را تصحیح و تصحیح بقیه را به اتابکی سپرده است . اما در تصحیح فروغی ما با 696غزل روبرو هستیم که فروغی 637 غزل را به عنوان بدنه اصلی آورده و 59 غزل دیگر را به عنوان مواعظ و پند و اندرز و در بخش دیگری آورده است . به نظر من این نوع تقسیم بندی صرفا یک سوء برداشت است . در واقع فروغی خواندن غزل های سعدی را برای جوانان مناسب نمی دانست و او اساسا چیزی به اسم غزلیات عرفانی را در سعدی نمی دید ؛ در حالی که اصلا اینگونه نیست . با وجود تمام این بحث ها باید گفت که تنظیم فروغی امروزین تر است و راحت تر درک می شود در ضمن فروغی نسخه بدل ها را در حاشیه هر صفحه آورده است .

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره مشکلاتی که تصحیح یوسفی  دارد نیز گفت : روی جلد این کتاب نوشته شده که با تصحیح و توضیحات دکتر غلامحسین یوسفی ، در حالی که ما اصلا هیچ توضیحاتی را در کتاب مشاهده نمی کنیم . همچنین ناهماهنگی هایی در رسم الخط غزل ها وجود دارد و در واقع باید گفت کتاب مجموعه ای است از ناهمگونی های رسم الخطی . البته من مطمئنم اگر شادروان یوسفی الآن در قید حیات بودند به هیچ وجه اجازه چاپ کتابشان را به شکل حاضر نمی دادند .

محمد جعفر یاحقی نیز در سخنانش بخش عمده مشکلاتی را که در تصحیح غزل های سعدی توسط مرحوم غلامحسین یوسفی وجود دارد را ، ناشی از " تعدد آشپزهای آن " دانست .

وی تصریح کرد : در انجام این تصحیح افراد زیادی دست اندرکار بوده اند ، از دکتر یوسفی گرفته تا اتابکی و حتی ناشر اثر . به همین دلیل اثر دارای مشکلات زیادی است . نخستین اثر تصحیحی دکتر یوسفی تصحیح قابوس نامه بود که در سال 45 منتشر شد و چون خودش بر روی تمامی مراحل انجام کار نظارت داشت ، کتاب بسیار خوب از کار درآمد .

کاووس حسن لی نیز در سخنانش شیوه فروغی را در الفبایی کردن غزل های سعدی شایسته تر از یوسفی ارزیابی کرد و گفت : با اینکه تصحیح غزل های سعدی توسط دکتر یوسفی از ارزشمندترین کارها در کارنامه سعدی پژوهی به شمار می رود ، متن غزل های سعدی با تصحیح فروغی بسیار آشناتر است . پژوهش دکتر یوسفی بار دیگر واقعیت تلخی را آشکار کرد و آن پایبندی ناگزیری است که بسیار از مصححان نامدار ما به نسخه های اساس پیدا کرده اند .

وی گفت : به جهت اینکه مرحوم یوسفی بسیار به یک متن واحد وفادار بوده اند ما از لحن شیرین و متن اصلی غزل های سعدی محروم شده ایم .

به گزارش مهر، استاد غلامحسین یوسفی در سال ۱۳۰۶ ش در مشهد به دنیا آمد. پس از اتمام دوران متوسطه، وارد دانشگاه شد و در ۱۳۳۰ دکترای ادبیات فارسی و نیز لیسانس حقوق قضائی و علوم سیاسی گرفت. دکتر یوسفی پس از دبیری دبیرستان های مشهد و استادی ادبیات فارسی دانشگاه مشهد به مطالعه و تحقیق در کشورهای فرانسه و انگلستان و تحقیق و تدریس در آ مریکا پرداخت.

ابومسلم سردار خراسان، دیداری با اهل قلم، کاغذ زر، تحقیق درباره سعدی و شیوه های نقد ادبی از جمله آثار تصنیفی و ترجمه ای دکتر یوسفی است. غلامحسین یوسفی، محقق، مدرس و ادیب معاصر 14 آذر 1369 درگذشت.

کد مطلب 444833

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