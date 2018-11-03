به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه بدون رضایت دولت افغانستان از برخی سیاستمداران افغان برای شرکت در مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان در مسکو دعوت کرده و قرار است این نشست برگزار شود.

در این گزارش آمده است که دیپلمات‌های روسی در کابل، طی دو ماه گذشته دعوتنامه های شرکت در نشست صلح مسکو را برای چندین سیاستمدار برجسته و ارشد افغانستان ارسال کرده اند.

رویترز گزارش داده از بین ۸ تن از رهبران سیاسی افغان، ۶ تن از آنان از جمله «حامد کرزای» رئیس جمهور پیشین افغانستان دریافت دعوتنامه از سوی روسیه را برای شرکت در نشست صلح مسکو، تایید کرده اند.

«محمد یوسف سها» سخنگوی حامد کرزای گفت که وی در نشست صلح مسکو شرکت خواهد کرد. «عطا محمد نور» رئیس شورای اجرایی حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین «بلخ» نیز از شرکت خود در این نشست خبر داده است.

لازم به ذکر است که روسیه در ماه اگست امسال برگزاری یک نشست صلح چند جانبه را با شرکت نمایندگان گروه طالبان و ۱۲ کشور در مسکو پیشنهاد کرد.

قرار بود این نشست در ماه سپتامبر برگزار شود و نمایندگان گروه طالبان نیز برای شرکت در این نشست ابراز آمادگی کردند. اما برگزاری این نشست به درخواست «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان به تاخیر افتاد.

۳ مقام ارشد افغان به رویترز گفته اند که حکومت افغانستان از اصرار روسیه برای انجام این نشست ناراضی است.

یکی از مقامات افغان گفت ما از روسیه خواستیم تا این نشست را لغو کند چون مذاکره با طالبان از چندین طریق سبب می‌شود تا روند صلح تحت حمایت آمریکا پیچیده تر شود. اما آنان (روس ها) این درخواست را رد کردند.

«ماریا زاخارورا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز گفت که جزئیات نشست صلح مسکو تا چند روز آینده اعلام می شود.