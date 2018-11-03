به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در آیین افتتاح خط تولید انبوه جنگنده کوثر و تحویل آن به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: باید از برادرانمان در وزارت دفاع تشکر کنم که در کاری هم‌افزا با نیروی هوایی ارتش، کمک دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، نقطه عطفی در تاریخ صنایع دفاعی رقم زدند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز برای صنایع دفاعی کشور و نیروی هوایی ارتش روز مهمی است، افزود: صنایع دفاعی کشور برای اولین بار موفق شد خط تولید هواپیمای جنگنده را نهایی و افتتاح کند. همچنین امروز نقطه عطف و جهش جدیدی در ارتقاء توان رزمی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

وی تاکید کرد: ایران ما با عزم راسخ جوانان مقابل تحریم‌ها ایستاده و توانست کار بزرگ راه‌اندازی خط تولید هواپیمای جنگنده را به سرانجام برساند.