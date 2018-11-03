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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

امیر موسوی:

تولید جنگنده کوثر ثابت کرد تحریم‌ها سلاحی ناکارآمد است

تولید جنگنده کوثر ثابت کرد تحریم‌ها سلاحی ناکارآمد است

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه خط تولید انبوه هواپیمای جنگنده کوثر جهش جدیدی در ارتقاء توان رزمی نیروی هوایی است، گفت: این اقدام ارزشمند ثابت کرد، تحریم‌ها سلاحی کُند و ناکارآمد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در آیین افتتاح خط تولید انبوه جنگنده کوثر و تحویل آن به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: باید از برادرانمان در وزارت دفاع تشکر کنم که در کاری هم‌افزا با نیروی هوایی ارتش، کمک دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، نقطه عطفی در تاریخ صنایع دفاعی رقم زدند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امروز برای صنایع دفاعی کشور و نیروی هوایی ارتش روز مهمی است، افزود: صنایع دفاعی کشور برای اولین بار موفق شد خط تولید هواپیمای جنگنده را نهایی و افتتاح کند. همچنین امروز نقطه عطف و جهش جدیدی در ارتقاء توان رزمی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

وی تاکید کرد: ایران ما با عزم راسخ جوانان مقابل تحریم‌ها ایستاده و توانست کار بزرگ راه‌اندازی خط تولید هواپیمای جنگنده را به سرانجام برساند.

کد مطلب 4448348

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