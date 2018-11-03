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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

گزارش خبرنگار مهر از ژاپن؛

پیام اسطوره برزیلی بعد از شکست پرسپولیس مقابل کاشیما

پیام اسطوره برزیلی بعد از شکست پرسپولیس مقابل کاشیما

اسطوره برزیلی بعد از پیروزی تیم کاشیما مقابل پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا از تیم ژاپنی تمجید کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ژاپن، «آرتور آنتونیوس کوئیمبرا» ملقب به «زیکو» که سابقه بازی و مربیگری در تیم کاشیما آنتلرز را هم دارد، امروز تماشاگر ویژه بازی رفت دیدار تیم های پرسپولیس و کاشیما در فینال لیگ قهرمانان آسیا بود.

زیکو که حتی جام قهرمانی را با خود وارد ورزشگاه کرد، بعد از پایان این مسابقه با تمجید از تیم کاشیما اعلام کرد: برد مهم در بازی اول فینال لیگ قهرمانان آسیا. ما با نتیجه دو بر صفر تیم قدرتمند ایران را شکست دادیم. تبریک به همه بخصوص تماشاگران.

دیدار برگشت دو تیم روز شنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

کد مطلب 4448378

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