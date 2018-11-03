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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵

برگزاری نکوداشت زنده‌یاد کاسه‌ساز در جشنواره فیلم «مقاومت»

برگزاری نکوداشت زنده‌یاد کاسه‌ساز در جشنواره فیلم «مقاومت»

نکوداشت زنده‌یاد حبیب‌الله کاسه ساز در پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم «مقاومت» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، ستاد برگزاری جشنواره فیلم «مقاومت» در نظر دارد همزمان با آیین گشایش این جشنواره در پنجم آذرماه، برنامه نکوداشت زنده‌یاد حبیب‌الله کاسه‌ساز را برگزار کند.

زنده یاد کاسه‌ساز یکی از سینماگران عرصه سینمای دفاع مقدس بود که سابقه دبیری جشنواره فیلم دفاع مقدس را هم در کارنامه خود داشت.

پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم «مقاومت» به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با همکاری مراکز و سازمان‌های مختلف کشور همزمان با هفته گرامیداشت بسیج از ۵ تا ۹ آذر به دبیری محمد خزاعی در تهران و اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 4448383

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