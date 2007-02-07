از اقدام نظامی بر ضد ایران باید اجتناب کرد / آمریکا در عراق شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، " دومینیک دو ویلپن" در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز در پاسخ به این سوال که آیا وی نگران تکرار بحران عراق درباره ایران است، گفت:"من درباره ایران بسیار نگران هستم. من فکر می کنم که جامعه بین المللی درباره ایران فاقد تصور است. در بحران ایران دو مسئله هستند که با هم ترکیب شده اند. مسئله اول مسئله مهم برنامه هسته ای است که درمورد آن من می خواهم بسیار صریح باشم. ایران با توانایی هسته ای نظامی غیرقابل قبول است. ایران باید به مشارکتهای بین المللی خود و به ویژه ان پی تی ( معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای) که آن را امضا کرده احترام بگذارد.ایران باید فعالیتهای حساس هسته ای خود را درجهت درخواستهای شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق کند."

وی مدعی شد :" ما نباید از این حقیقت چشم پوشی کنیم که ریشه این بحران در تمایل ایران برای مطرح کردن خود به عنوان یک قدرت منطقه ای برای غرور و امنیت ملی خود است. اگر ما می خواهیم به یک توافق سیاسی در این بحران دست پیدا کنیم، باید این عامل را مد نظر داشته باشیم. در این بحران ما می دانیم که اقدام نظامی باید کنار گذاشته شود. این بدان معناست که ما باید به ایران در ابتدا نشان دهیم که از برنامه غنی سازی به جای آنکه چیزی عایدش شود، بیشتر چیزهایی را از دست می دهد."



وی افزود :" اما همچنین اگر ایران بپذیرد به تعهدات بین المللی خود احترام بگذارد بیش از آنکه چیزی را از دست بدهد، چیزهای بیشتری را به دست می آورد. اینجا همان جایی است که ما باید تصور بیشتری را به خرج دهیم. ما باید گفتگو و قاطعیت را در نگرش خود ترکیب کنیم. من فکر می کنم که آمریکا و اروپا می توانند در گفتگو و پیشنهاد راه بیشتری را طی کنند. "

وی درپاسخ به این سوال که درباره عراق چه کاری را باید انجام داد، گفت:" در سطح بین المللی ما در حال روبرو شدن با لحظه بسیار مهمی هستیم. ما در یک دوره تک قطبی به سر نمی بریم و هنوز هم به قدر کافی در دوره چند قطبی نیستیم و این فقط به علت آن است که ما به ابزار برای یک حاکمیت واقعی جهانی در جهت اقدام بین المللی در خدمت صلح ، عدالت و توسعه دست پیدا نکرده ایم . این مسئله ضروری است که همه بفهمند چیزهایی وجود دارند که آنها ( آمریکاییها) نمی توانند به تنهایی انجام دهند ، شاید آنها نتوانند به تنهایی آن را انجام دهند و دیگران بتوانند بهتر از آنها انجام دهند. در برخی موارد ایده حکومت جهانی واقعا به نفع همه و از جمله آمریکاییهاست."

وی افزود:" آمریکا در عراق شکست خورده و بیش از 3 هزار سرباز آمریکایی از سال 2003 و 12 هزار غیرنظامی در سال 2006 کشته شده اند . ما حملات بسیار خونین و کشتار صدها غیرنظامی را طی روزهای اخیر شاهد بوده ایم. سوالی که مطرح می شود این است که چطور این حرکتها را متوقف کنیم. من فکر می کنم که این مسئله بسیار مهم است که همه در همان مسیر برای رسیدن به مرحله جدید همکاری کنند. من در سال 2003 گفتم که که هیچ راه حل نظامی در عراق وجود ندارد و این مسئله را نیز قویا با " ژاک شیراک" رئیس جمهور فرانسه مطرح کردیم. آنچه را که ما در سال 2003 گفتیم، در سال 2007 نیز درست است."

دوویلن تصریح کرد:" من می بینم که یک بحث گسترده در انگلیس و آمریکا درباره چگونگی خروج از این مشکلات وجود دارد. پاسخ به آن باید یک واکنش تدریجی وجهانی باشد. ما باید در هر سطحی اقدام کنیم و تلاشی را در این زمینه ترتیب دهیم. مرحله اول باید بسیج داخلی در عراق و واگذاری مسئولیت به خود عراقیها باشد. مرحله دوم در سطح منطقه ای است. هر گونه منفعتی در منطقه باید در ثبات عراق منفعتی داشته باشد.و بنابراین ما به گفتگو با همسایگان عراق نیاز داریم و باید شرایطی را برای این کشورهای همسایه ایجاد کنیم تا منفعتی در صلح عراق و منطقه داشته باشند. بسیج سوم هم باید در سطح بین المللی باشد. برای من این نقطه آغاز بهبود اوضاع در عراق است. وضعیت در این کشور باید روشن شود. ما به یک افق روشن برای خروج نیروهای خارجی و بازگشت حق حاکمیت کامل به عراق نیاز داریم. وقتی که شما می خواهید بحرانی را در جهان حل کنید ، بدون ترتیب با یک برنامه پیش نمی روید. "

نخست وزیر فرانسه درباره پیامدهای عقب نشینی نیروهای خارجی از عراق خاطر نشان کرد: "من نمی گویم که نیروهای خارجی باید فردا از عراق خارج شوند. من می گویم که ما به برنامه نیاز داریم که می گوید در چه تاریخی نیروهای خارجی این کشور را ترک خواهند کرد و از آن زمان ما یک برنامه سازماندهی شده، ملی، منطقه ای و بین المللی را آغاز می کنیم. امروز عراقیها حضور نظامی را یک ایده غیرقانونی می دانند ، بنابراین ما باید اوضاع را تغییر دهیم."