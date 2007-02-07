رشد 0.5 دلاری بهای نفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، ادامه موج سرما در آمریکا و افزایش مصرف نفت و فرآوردههای نفتی در این کشور موجب کاهش 3 میلیون بشکهای ذخایر استراتژیک نفت خام این کشور شده است.
تحلیلگران معتقدند اگر موج سرما در آمریکا ادامه یابد با افزایش بهای نفت، معاملهگران و تاجران علاقه بیشتری به خرید نفت پیدا خواهند کرد و همین امر موجب ادامه رشد بهای نفت و فراتر رفتن آن از 60 دلار خواهد شد.
نفت پایه آمریکا امروز در بورس نیویورک با 56 سنت افزایش (یک درصد رشد) به هر بشکه 59.5 دلار رسید. دیروز بهای نفت در بورس نیویورک از 58.5 تا 59.9 دلار در نوسان بود.
بهای نفت برنت دریای شمال در بورس لندن نیز هر بشکه 51 سنت افزایش یافت و به 58.9 دلار رسید.
بهای نفت 18 ژانویه گذشته تا 49.9 دلار نیز کاهش یافته بود اما مجددا طی 10 روز اخیر با رشد قابل توجه به حدود 60 دلار نیز رسیده است و طی 3 هفته اخیر بالغ بر 14 درصد افزایش یافته است.
تولید نفت اوپک نیز در ماه گذشته به طور متوسط 28.57 میلیون بشکه در روز بود که پایینترین سطح آن از ماه مه 2004 محسوب میگردد. بررسیها نشان میدهد اعضای اوپک به 800 هزار بشکه از کاهش 1.2 میلیون بشکهای کاهش تولید آن که از ماه نوامبر آغاز شد، پایبند بودهاند.
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