کاراته کاهای قزوینی راهی اسپانیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسگری و علی اصغر آسیابری در ترکیب تیم ملی کاراته بزرگسالان برای شرکت در رقابت های قهرمانی جهان راهی اسپانیا شدند.

بیست و چهارمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان از ۱۵ آبان ماه در شهر مادرید اسپانیا برگزار می شود.

قزوین میزبان اردوی هوپس تنیس روی میز

با دعوت محسن شیشه گرها سرمربی قزوینی تیم ملی هوپس پسران «اردوی آموزشی» با حضور ۱۶ تنیسور در قزوین برگزار می شود.

حیدر جلیلوند و روح الله شیشه گرها از قزوین، اسماعیل درویشی از آذربایجان غربی بعنوان مربی و حشمت الله شریفی بعنوان سرپرست در این اردو حضور دارند.

این اردو از امروز آغاز و تا ۱۶ آبان به میزبانی خانه تنیس روی میز قزوین برگزار می شود



تساوی تیم فوتبال امید کاسپین قزوین در بازی خانگی

در بازی پایانی نیم فصل لیگ یک امیدهای کشور، تیم فوتبال امید کاسپین در بازی خانگی برابرمقاومت ساری به تساوی بدون گل رسید.

تیم فوتبال امید کاسپین با این تساوی ۱۲ امتیازی شد و با کسب عنوان دوم به کار خود در نیم فصل پایان رسید.

شاگردان حسن نایبی در رقابتهای بسکتبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختران آسیا پنجم شدند

در پایان رقابت های بسکتبال قهرمانی دختران جوان آسیا، شاگردان افسانه حسن نایبی با پیروزی مقابل سنگاپور عنوان پنج را کسب کردند.

فاطمه آقازاده قزوینی ملی پوش قزوینی به عنوان امتیاز آور ترین بازیکن کشورمان در این رقابت ها بود.

فائزه ایزدی دیگر ملی پوش قزوینی حاضر در این رقابت ها بود.

هند میزبان این رقابت ها بود.

پیشکسوتان قزوین پیروز دیدار دوستانه فوتبال شدند

دیدار دوستانه تیم های قزوین و ابهر با عنوان یادبود درگذشتگان فوتبال استان، با برتری ۲ بر ۱ تیم استان به پایان رسید.

ورزشگاه سردار آزادگان قزوین میزبان این بازی دوستانه بود.

تیم ووشو استان عازم مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی شد

تیم استان در بخش ساندا با ترکیب، امیر حسین نوری، علی محمدی، محمد کردی، آرمین افراز ملک رودی، محسن شهبازی، امید محمد خانلو و رضا گلباغی و در بخش تالو با ترکیب سعید ایوبی، احمد رضا مهدی پور و طاها بدیعی راهی این رقابت ها شدند.

این رقابت ها تا ۱۵ آبان به میزبانی ورزشگاه رضا زاده اردبیل و با حضور ۳۱ استان بر گزار می شود.