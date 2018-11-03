کار ساخت واحد مسکونی مددجوی گرمساری کمتر از ۵ ماه به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از تحقق مصوبات سفر رئیس کمیته امداد به گرمسار طی اردیبهشت سال جاری بابیان اینکه در این سفر ۱۵ میلیون تومان برای بهسازی یک واحد مسکونی مددجو گرمساری اختصاص یافت، ابراز داشت: بهسازی این واحد روستایی بلافاصله در دستور کار قرار گرفت اما با توجه به اینکه مغایر بودن این ساختمان به لیل عمر بالا با اصول فنی تصمیم دیگری در ارتباط با آن گرفته شد.

وی بابیان اینکه زمینی به مساحت ۱۰۵ مترمربع برای این مددجوی گرمساری خریداری شد، اضافه کرد: با توجه به اینکه این خانواده اصرار به داشتن خانه‌ای غیر آپارتمانی داشتند لذا ساخت یک واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت.

۲۰۰ واحد مسکونی در استان سمنان ساخته شد

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه کار ساخت این واحد مسکونی اواخر خردادماه آغاز و به‌تازگی به پایان رسیده است، ابراز داشت: برای ساخت این واحد مسکونی خیران با مبلغ ۲۰ میلیون تومانی در آن مشارکت کردند که نشان می‌دهد هر چه خیران در پروژه‌های عمرانی بیشتر مشارکت کنند پروژه‌ها سریع‌تر به اتمام خواهد رسید.

رضوی بابیان اینکه طی شش‌ماهه امسال ۲۰۰ واحد مسکونی در بخش روستایی و شهری برای مددجویان استان سمنان ساخته‌شده است، تصریح کرد: علاوه بر استفاده ظرفیت خیران کمیته امداد استان نیز با در نظر گرفتن ۲۱ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۱۵ میلیون تومان کمک رئیس کمیته امداد کار ساخت خانه را در کمتر از پنج ماه به اتمام رسید.

وی اضافه کرد: علاوه برساخت این واحد مسکونی یکی دیگر از مصوبات سفر پرویز فتاح به گرمسار پیگیری درمان سوختگی شدید یکی از مددجویان این شهرستان بود که با حمایت‌های کمیته امداد و کمک پزشکان بهبود نسبی این بیمار حاصل‌شده است.