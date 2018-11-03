پوزه آمریکا در ۱۳ آبان ماه به خاک مالیده شد

قاسم سلیمانی دشتکی اظهار داشت: در ۱۳ آبان ماه اتفاقات مهمی در کشور افتاد در آن روز پوزه آمریکا را به خاک نشاندیم.

وی افزود: در آن موقع که قدرت آمریکا در اوج بود و همه کشورها همراه آن شده بودند، با قدرت سفارت جاسوس خانه آن را گرفتیم.

وی تصریح کرد: در آن زمان حضرت امام خمینی (ره) فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، الانم آمریکا تنهاست و هیچ کاری از پیش نمی برد.

وی ادامه داد: روز ۱۳ آبان شروع نهضت اسلامی بود و الان ۱۳ آبان یعنی پیروزی قطعی ملت ایران بر شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار است.

وی گفت: همه ما در ۱۳ آبان باید ثابت کنیم ترامپ هیچ کاری نمی تواند بکند و جو روانی که بر کشور حاکم کردند به امید خدا در ۱۳ آبان شکسته می شود.

سلیمانی دشتکی اظهار داشت: همه ما در این روز حضور پرشور و درخشانی خواهیم داشت و باز هم مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهیم داشت.