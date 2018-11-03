به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به وقوع سیل و بارندگی شدید مهرماه سال جاری در استان اظهار داشت: از سه روز قبل از بارندگی، برنامه ریزی لازم برای پیشگیری از بحران انجام و ستاد هماهنگی بحران در استان تشکیل شده بود.

وی افزود: در شهرستان رامسر حدود ۳۱۳ میلی متر بارندگی در ۱۶ تا ۱۷ ساعت بارید و این درحالی میانگین کشوری بارندگی ۲۲۰ میلی متر در سال است و بارندگی شدید سبب جاری شدن رواناب در استان شده بود.

نبیان با تقدیر از اصحاب رسانه در پوشش و اطلاع رسانی به موقع اخبار مربوط به سیل عنوان کرد: در ایام سیل تمام مناطق استان درگیر آن شدند به گونه ای که میزان خسارت وارده به زیرساخت ها، ابنیه و راهها قابل توجه بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به تخریب پل ماشلک نوشهر و قطع ارتباطی اظهار داشت: در حال حاضر شاهد استمرار خدمت رسانی به سیل‌زدگان هستیم و تجهیزات مختلفی از استان های دیگر به مازندران ارسال شده است.

وی با بیان اینکه ۴۰ دستگاه سنگین مشغول لایروبی رودخانه های استان هستند افزود: در حال حاضر زندگی در مناطق سیل‌زده جاری است و تلاش داریم تا مشکلات مردم را کاهش دهیم.

نبیان افزود: حدود هزار و ۱۷۸ کمک بلاعوض به مردم آسیب دیده منطقه صورت گرفته است و در حال تشکیل پرونده برای ارائه تسهیلات به سیل‌زدگان هستیم.

معاون استاندار مازندران از تشکیل ستاد بازسازی مناطق سیل‌زده در استان خبر داد و گفت: اکنون باید همه تلاش کنیم تا آلام سیل‌زدگان را کاهش دهیم و لایروبی انهار، رودخانه های داخل شهری در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به طول هفت هزار کیلومتری رودخانه های استان گفت: ۵۰۰ کیلومتر از این رودخانه در داخل حریم شهرها و روستاها درجریان دارد.