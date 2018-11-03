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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

معاون استاندار مازندران:

ستاد بازسازی مناطق سیل‌زده در مازندران تشکیل شد

ستاد بازسازی مناطق سیل‌زده در مازندران تشکیل شد

ساری - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران از تشکیل ستاد بازسازی مناطق سیل‌زده برای تسریع در روند خدمات رسانی به آسیب دیدگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به وقوع سیل و بارندگی شدید مهرماه سال جاری در استان اظهار داشت: از سه روز قبل از بارندگی، برنامه ریزی لازم برای پیشگیری از بحران انجام و ستاد هماهنگی بحران در استان تشکیل شده بود.

وی افزود: در شهرستان رامسر حدود ۳۱۳ میلی متر بارندگی در ۱۶ تا ۱۷ ساعت بارید و این درحالی میانگین کشوری بارندگی ۲۲۰ میلی متر در سال است و بارندگی شدید سبب جاری شدن رواناب در استان شده بود.

نبیان با تقدیر از اصحاب رسانه در پوشش و اطلاع رسانی به موقع اخبار مربوط به سیل عنوان کرد: در ایام سیل تمام مناطق استان درگیر آن شدند به گونه ای که میزان خسارت وارده به زیرساخت ها، ابنیه و راهها قابل توجه بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به تخریب پل ماشلک نوشهر و قطع ارتباطی اظهار داشت: در حال حاضر شاهد استمرار خدمت رسانی به سیل‌زدگان هستیم و تجهیزات مختلفی از استان های دیگر به مازندران ارسال شده است.

وی با بیان اینکه ۴۰ دستگاه سنگین مشغول لایروبی رودخانه های استان هستند افزود: در حال حاضر زندگی در مناطق سیل‌زده جاری است و تلاش داریم تا مشکلات مردم را کاهش دهیم.

نبیان افزود: حدود هزار و ۱۷۸ کمک بلاعوض به مردم آسیب دیده منطقه صورت گرفته است و در حال تشکیل پرونده برای ارائه تسهیلات به سیل‌زدگان هستیم.

معاون استاندار مازندران از تشکیل ستاد بازسازی مناطق سیل‌زده در استان خبر داد و گفت: اکنون باید همه تلاش کنیم تا آلام سیل‌زدگان را کاهش دهیم و لایروبی انهار، رودخانه های داخل شهری در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به طول هفت هزار کیلومتری رودخانه های استان گفت: ۵۰۰ کیلومتر از این رودخانه در داخل حریم شهرها و روستاها درجریان دارد.

کد مطلب 4448506

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