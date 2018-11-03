کودکان کار به دیدن موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز رفتند

مدیر اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری شیراز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: هدف از این برنامه «ارتقاء سطح علمی کودکان کار و آشنایی بیشتر آنان با جهان پیرامون» است.

دکتر یوسف آفرینی گفت: این برنامه یکی از ده ها برنامه آموزشی است که برای فصل پاییز در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شهر شیراز اجرا خواهد شد.

وی در خصوص این برنامه عنوان کرد: تمامی موزه ها می‌توانند به ابزار آموزشی جذاب برای این کودکان بدل شوند و تأثیر بسزایی بر ذهن آنها داشته باشند.

وی ادامه داد: جامعه به اعتلا نمی‌رسند مگر اینکه برای آسیب دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب برنامه ریزی مشخص داشته باشیم. باید برای این کودکان که نیروی انسانی کم سن و سال و بسیار آسیب پذیر هستند سرمایه گذاری کنیم.

آفرینی گفت: فعالیت‌های فرهنگی را به عنوان موثرترین روش جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دستور کار قرار داده ایم. موزه‌ها می توانند نقش مهمی در آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای کودکان داشته باشند.

وی افزود: موزه های تاریخ طبیعی مکانی برای شناسایی، ثبت، طبقه بندی،نگهداری و نمایش گونه های متنوع گیاهی و جانوری هستند. این موزه ها با هدف خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم طبیعی و حیات وحش ، ارتقای سطح آگاهی، دانش و فرهنگ محیط زیستی، شناساندن هرچه بیشتر محیط طبیعی به کودکان، شناخت ارتباط انسان با طبیعت نقش مهمی دارند. موزه تاریخ طبیعی مکانی را به وجود می آورد تا کودکانی که قادر به مشاهده جانوران و حیات وحش در طبیعت نیستند از نزدیک با نام و ویژگیهای ظاهری و زیستی این موجودات آشنا شوند.

و بر همین اساس در این برنامه کودکان علاوه بر دیدن جانوران و گونه‌های مختلف با نحوه زیست آنان آشنا شدند و از موزه تکنولوژی نیز دیدن کردند و با سیر تکامل تکنولوژی و نحوه تولید برق از ابتدا تا کنون آشنا شدند.

کودکان کار همچنین از موزه نجوم دیدن کردند.

در بخش جانورشناسی این موزه ۲۵۰۰ نمونه از بی‌مهرگان و مهره‌داران (شامل دوزیستان و خزندگان و پرندگان) جمع‌آوری شده است. در بخش گیاهان زینتی و دارویی بیش از ۶۰ گونه گیاه دارویی، در بخش زمین‌شناسی فسیل ماهی با عمر۷۰ میلیون سال، کانی‌های معدنی و انواع سنگ‌ها و فسیل‌ها قرار دارد.

این موزه همچنین دارای بخش‌های آناتومی، تکنولوژی، هنر، کارگاه فنی و تاکسیدرمی و بخش سمعی و بصری و کتابخانه است که برای کودکان بسیار جذاب است و می تواند نقش موثری در ارتقاء سطح دانش آنها داشته باشد.

در پایان آفرینی از مدیر موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشگاه شیراز تشکر کرد و افزود خوشبختانه معاونت محترم خدمات شهرداری شیراز و شهردار محترم کلان شهر شیراز از طرح های فرهنگی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی قویا حمایت می کنند.