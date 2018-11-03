بدهی۴۰ هزار میلیاردی به بخش خصوصی/سه الگو برای اصلاح تعرفه برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمودرضا حقی فام، افزود: اصلاح تعرفه ها هم راستا با دو روش دیگر «کارت انرژی» و «افزایش پله های تعرفه‌ای» قرار دارد. تجربه نشان می دهد افزایش پله ها اگر اجرا شود، هر سال با تغییرات اقتصادی کشور، این پله ها به اصلاح نیاز پیدا می کند.

وی ادامه داد: قیمت تمام شده برق بر اساس آمارهای امسال حدود ۱۱۰ تومان و قیمت تکلیفی ۶۶ تومان است؛ البته این تبصره را باید مورد توجه قرار دهیم که سوخت و مواد اولیه تولید این انرژی به عنوان یارانه تامین می شود و هزینه تمام شده برق برای اقتصاد کشور، بسیار بیشتر از ۱۱۰ تومان است. در حال حاضر به پرمصرف ها ۱۰ برابر کسانی که برق را درست مصرف می کنند بیشتر یارانه پرداخت می شود؛ پیشنهادی که وزارت نیرو داده این است که مصرف برق در سطح الگوی مصرف به قیمت یارانه ای عرضه شود اما کسی که بالاتر از این الگو مصرف می کند، باید قیمت تمام شده را پرداخت کند.

حقی فام در پاسخ به این پرسش که الگوها چگونه تعریف شده اند، توضیح داد: بر اساس الگوی های پیشنهادی، در مورد مناطق عادی به غیر از ماه‌های گرم سال، هر ماه ۳۰۰ کیلووات ساعت به ازای هر مشترک تعریف شده است؛ هم اکنون ۸۶ درصد مردم این الگو را رعایت می کنند.

سخنگوی صنعت برق در مورد قراردادهایی که با بخش خصوصی منعقد شده است، گفت: در اجرای پروژه های صنعت برق، کالاها گاها سه برابر افزایش پیدا کرده و ما نیز نمی توانیم قراردادها را لغو کنیم؛ بنابر این باید در یک کار مشترک با نهادهای ذیربط مانند بانک مرکزی و سازمان های نظارتی این مشکلات را حل کنیم. از سویی دیگر مرز بین مجلس و بانک مرکزی و وزارت نیرو و بخش خصوصی باید برداشته شود و این چالش به عنوان یک چالش همگانی پذیرفته شود و هر کدام از ما در این مسیر گام برداریم که چگونه می توانیم این مساله مشترک را حل کنیم.

این مقام مسوول در این خصوص افزود: قیمت تمام شده برق به عنوان یک کالا، حتی هزینه نگهداری و انشعاب را هم تامین نمی کند؛ به عنوان نمونه، هزینه های صنعت برق برای هر انشعاب دو تا سه برابر دریافتی های صنعت برق از مشترکان است. اگر اقتصاد صنعت برق درست شود، می توانیم بیکاری در مهندسی کشور را تعدیل کنیم؛ بهترین نیروهای انسانی ما به دلیل مشکلاتی که در اقتصاد برق وجود دارد، با مشکل بیکاری مواجه هستند؛ وقتی می گوییم ۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکاریم و سه هزار میلیارد تومان پروژه در این زمینه متوقف شده، به این معنی است که نیروی انسانی مهندسی ما بیکار شده است.

وی در مورد صادرات خدمات فنی مهندسی در صنعت برق گفت: این رقم در سال های گذشته کاهش پیدا کرده است و هم اکنون نسبت به ۲۰ میلیارد دلار ظرفیتی که سندیکای صنعت برق ایران برآورد کرده است، الان با ظرفیت یک بیستم انجام می شود.

حقی فام با اشاره به اینکه در آینده نزدیک میزان یک میلیارد دلار از مطالبات مان از عراق دریافت شده و پس­­ از وصول برای توسعه نیروگاهی کشور استفاده می شود، افزود: عراق برای پرداخت بدهی خود محدودیت هایی داشت که در حال حاضر در وضعیت مناسبی قرار دارد و در حال تسویه حساب بدهی خود است. از محل فروش انرژی به کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان و پاکستان برای توسعه نیروگاهی کشور استفاده می کنیم که دریافت بهای برق فروخته شده به کشورهای همسایه به صورت نقدو یا مبادله کالایی خواهد بود.