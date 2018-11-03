به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری جلسه‌ای به میزبانی فرمانداری در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه افزایش سطح کشت گندم در دستور جهاد کشاورزی شاهرود است، ابراز داشت: در این راستا می‌کوشیم تا بهره‌برداران گندم‌کار موردحمایت قرار گیرند.

وی بابیان اینکه سال گذشته بالغ‌بر چهار هزار هکتار از اراضی شاهرود به کشت گندم اختصاص داشت، اضافه کرد: طبق برآوردها طی سال زراعی امسال حدود سه هزار هکتار گندم در شهرستان کشت خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه در میان غلات کشت گندم به دلیل آنکه قوت غالب مردم محسوب می‌شود دارای اهمیت است، ابراز داشت: در سال زراعی گذشته کل طلب گندم کاران پرداخت‌شده است.

قاسمی بابیان اینکه امسال اقدامات به‌زراعی برای کشت گندم انجام‌شده است، تصریح کرد: با عملکرد چهار و نیم تن در هر هکتار تعهد جهاد کشاورزی برای تولید گندم محقق خواهد شد لذا ازاین‌رو تلاش‌ها برای افزایش سطح زیر کشت گندم در دستور کار قرار دارد.

وی بابیان اینکه نباید تولید محصول گندم در شااهرود متوقف شود، اضافه کرد: در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی را در پیش روداریم لذا این مهم می‌طلبد تا در راستای حمایت از تولید داخل بهره‌برداران بخش کشاورزی به‌ویژه گندم کاران موردتوجه بیشتری واقع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری دو هزار و ۸۰۰هکتار از زمین‌های زراعی شهرستان شاهرود به کشت جو اختصاص پیدا کند.