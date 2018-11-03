ایجاد خوشه نفت و گاز از دستاوردهای نمایشگاه ربع رشیدی تبریز است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از واحد خبر ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی، علیرضا اصل عربی در بازدید از این نمایشگاه، گفت: بنده همه ساله از نمایشگاه بازدید میکنم و هدفمان ترغیب صنعتگران نفت برای حضور در این نمایشگاه است؛ البته امسال به دلیل مسائل اقتصادی، مجموعههای دولتی چندان حضور فعالی در نمایشگاه ندارند. با این حال، خوشبختانه در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی طرحهای خوبی به نمایشگاه ربع رشیدی ارائه شده که آنها را مطالعه کردهام.
وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ربع رشیدی برای صنعت، فناوری و دانشگاههای آذربایجان شرقی افتخار است، بیان کرد: این نمایشگاه در دورههای اول و دوم با طرحهای دانش آموزان شکل گرفت و امروزه طرحهایی در سطح بین المللی در آن حضور دارند و سطح کیفی نمایشگاه بسیار بالاست؛ از سوی دیگر شرکتهای صنعتی استان هم برای عقب نماندن از قافله در نمایشگاه شرکت کردند.
اصل عربی ادامه داد: امیدوارم مجموعههای خصوصی شده همچون پالایشگاه و پتروشیمی بتوانند از طرحهای ارائه شده در نمایشگاه ربع رشیدی استفاده کنند، اما تکنولوژی مورد نیاز مجموعههای دولتی مرتبط با صنعت نفت پیچیده و بالادست است.
مدیرکل نظام مدیریت داراییهای فیزیکی معاونت مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان اینکه نبود همگرایی یکی از مشکلات آذربایجان شرقی در حوزه نفت و گاز بود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه از سال گذشته خوشهی نفت و گاز برای اولین بار در کشور در نمایشگاه ربع رشیدی شکل گرفت که دستاورد بزرگ و تأثیرگذار است.
وی ابراز امیدواری کرد از سال آتی خوشه نفت و گاز در یک سالن مستقل برگزار شود؛ چرا که صنعت نفت همچنان در کشور پیشران بوده و ظرفیت بالایی در حوزه نگهداری، بهرهبرداری و نوسازی دارد که باید از این ظرفیت برای اشتغالزایی استفاده شود.
ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX۲۰۱۸ از ۱۰ تا ۱۴ آبان ماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برای بازدید علاقمندان دایر است.
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