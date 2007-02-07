معرفی عقاید اسلامی و تحکیم و تثبیت آن در جوامع تقویت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، دکتر صالح سلیمان وهیبی دبیر کل مجمع جهانی جوانان مسلمان و دکتر سید عرابی عیدید مدیر دانشگاههای اسلامی مالزی به منظور اجازه تحقیق به جوانان مسلمان و تشویق آنها به قدرت و دانش خود توافقنامه همکاری منعقد کردند.

این توافقنامه به منظور حمایت از برنامه های فرهنگی، توسعه دعوت و معرفی عقاید اسلامی و تحکیم و تثبیت آن در جامعه اسلامی است.

بر اساس این توافقنامه طرفین بر فعالیتهای علمی و فرهنگی همکاری کردند تا فرصتهایی برای دانشجویان در زمینه های مختلف ایجاد شده و نقشهای جوانان مسلمان به منظور خدمت رسانی به جهان اسلام مورد بررسی قرار گیرد.

ساماندهی جوانان مسلمان، برگزاری نشست، برنامه های مشترک درباره موضوعات مهم جهان اسلام، ارائه دستاورد و تحقیقاتی درباره طرحهای مرتبط با مسلمانان ضمن این توافقنامه مورد تأکید قرار گرفت.