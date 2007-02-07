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۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۵۴

از سوی مجمع جهانی جوانان مسلمان و دانشگاههای مالزی؛

معرفی عقاید اسلامی و تحکیم و تثبیت آن در جوامع تقویت می شود

توافقنامه همکاری میان مجمع جهانی جوانان مسلمان و دانشگاههای اسلامی مالزی به منظور ساماندهی جوانان مسلمان و تبیین نقش آنها در خدمت رسانی به جهان اسلام منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، دکتر صالح سلیمان وهیبی دبیر کل مجمع جهانی جوانان مسلمان و دکتر سید عرابی عیدید مدیر دانشگاههای اسلامی مالزی به منظور اجازه تحقیق به جوانان مسلمان و تشویق آنها به قدرت و دانش خود توافقنامه همکاری منعقد کردند.

این توافقنامه به منظور حمایت از برنامه های فرهنگی، توسعه دعوت و معرفی عقاید اسلامی و تحکیم و تثبیت آن در جامعه اسلامی است.

بر اساس این توافقنامه طرفین بر فعالیتهای علمی و فرهنگی همکاری کردند تا فرصتهایی برای دانشجویان در زمینه های مختلف ایجاد شده و نقشهای جوانان مسلمان به منظور خدمت رسانی به جهان اسلام مورد بررسی قرار گیرد.

ساماندهی جوانان مسلمان، برگزاری نشست، برنامه های مشترک درباره موضوعات مهم جهان اسلام، ارائه دستاورد و تحقیقاتی درباره طرحهای مرتبط با مسلمانان ضمن این توافقنامه مورد تأکید قرار گرفت.

 

کد مطلب 444863

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