بارش پراکنده برف در مناطق غربی اصفهان پیش بینی می شود

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جو نسبتاً ناپایدار طی سه روز آینده بر روی استان اصفهان است.

وی بیان داشت: بر این اساس در اکثر مناطق استان آسمان گاهی با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: در مناطق غربی احتمال بارش پراکنده برف و باران وجود دارد.

وی افزود: از اواخر وقت دوشنبه تا اوایل چهارشنبه سامانه بارشی در استان فعال خواهد شد.

علی عسگریان با اشاره به اینکه سردترین هوای استان را فریدونشهر با پنج درجه سانتیگراد دارد، گفت: پس از آن داران، خوانسار و چادگان با هفت درجه سانتیگراد و سمیرم با هشت درجه سانتیگراد و پس از آن شهرضا با ۹ درجه سانتیگراد در رده سردترین نقاط استان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دمای هوا در اکثر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، افزود: امروز هوای قسمتی ابری گاهی با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده است.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اعلام اینکه برای یکشنبه هوای قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیش بینی شده است، اضافه کرد: روز دوشنبه هوا قسمتی ابری گاهی با افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده پیش بینی شده است.