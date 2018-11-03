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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۴۳

با حضور مقامات لشگری و کشوری؛

آیین تکریم ومعارفه فرمانده منطقه پدافندهوایی جنوب‌غرب برگزار شد

آیین تکریم ومعارفه فرمانده منطقه پدافندهوایی جنوب‌غرب برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید با حضور مقامات ارشد نظامی و کشوری در سالن سینمای فجر گروه پدافند هوایی اهواز استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم سپهری راد معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید منطقه پدافندهوایی اهواز که با حضور مقامات ارشد نظامی و کشوری برگزار شد، گفت: با یاری حق تعالی و به فرمان امام خامنه ای مبنی بر تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در دهم شهریور۱۳۸۷ پدافند هوایی در کشور ارتقا یافته و به جایگاه خوبی رسیده است.

وی افزود: اگر قبل از جنگ ماموریت پدافند هوایی به صورت نقطه ای و دفاع از پادگان ها بود، مسئولیت امروز پدافند پوشش پدافندی کل کشور است.

در پایان این مراسم امیر سپهری ضمن قدردانی از زحمات امیر فلاحتکار فرمانده پیشین منطقه پدافند هوایی جنوب غرب سرهنگ اختری را به عنوان فرمانده جدید این منطقه پدافندیی معرفی نمود.

کد مطلب 4448653

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