نمایش های برگزیده جشنواره تئاتر مقاومت اجرای عموم می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت با حضور امیر نصیربیگی دبیر شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی، نصرالله قادری قائم مقام جشنواره تئاتر مقاومت و مهدی حاجیان مدیر بخش امور جشنوار تئاتر فجر برگزار شد.

این نشست با هدف هم افزایی و بررسی راهکارهای موجود جهت تعامل بیشتر اداره کل هنرهای نمایشی با جشنواره تئاتر مقاومت در مرکز هنرهای نمایشی برگزار شد.

در این نشست توافقاتی درباره نحوه حمایت مرکز هنرهای نمایشی از شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت صورت پذیرفت. بر اساس یکی از توافق های صورت گرفته در این نشست، اداره کل هنرهای نمایشی متعهد شد که از نمایش های برگزیده شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت جهت اجرای عموم حمایت های لازم را به عمل آورد.

بخش دیگری از این نشست درباره نحوه استفاده از ظرفیت های تئاترشهر در طول برگزاری شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت بود. شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی ضمن اشاره به جایگاه پر اهمیت جشنواره تئاتر مقاومت، این جشنواره را آوردگاه حضور هنرمندان برجسته ای دانست و جشنواره تئاتر مقاومت را یکی از عرصه های تئاتر کشور برشمرد که همواره هنرمندان قابل اعتنایی را به تئاتر کشور معرفی نموده است.

وی یادآور شد که ظرفیت های موجود در مجموعه تئاتر شهر آمادگی میزبانی از جشنواره تئاتر مقاومت را دارند و در این مورد سالن های قشقایی، سایه، چهارسو و تالار حافظ در طول برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت میزبان نمایش های این جشنواره خواهند بود.

در پایان این نشست نیز مقرر شد که برگزیدگان دو بخش صحنه ای و خیابانی جشنواره تئاتر مقاومت جهت حضور در بخش مهمان جشنواره تئاتر فجر، با هماهنگی نادر برهانی مرند دبیر جشنواره تئاتر فجر به دبیرخانه این جشنواره معرفی شوند.

شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت به دبیری امیر نصیربیگی و با همت بنیاد فرهنگی روایت فتح ۵ تا ۹ آذر در تهران برگزار می شود.