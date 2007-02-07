چهل و سومین کنفرانس امنیتی مونیخ ؛ جولانگاه سیاستمداران دفاعی و امنیتی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فولکس اشتیمه"درادامه مطلب خود آورده است : مونیخ از9 تا 11 فوریه میزبان نمایندگانی از حدود 40 کشور جهان است که از آن جمله می توان به "ولادیمیر پوتین"رئیس جمهوری روسیه ، " یاپ هوپ شفر " دبیر کل ناتو ،" رابرت گیتس " وزیر دفاع آمریکا ، " آنجلا مرکل " صدراعظم آلمان و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا و " علی لاریجانی " دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اشاره کرد .

این روزنامه درادامه گزارش خود می افزاید : چهل و سومین کنفرانس مونیخ درحالی با شعار"بحرانهای جهانی، مسئولیت جهانی" کارخود را آغاز می کند که سیاستمدا ران فعال در زمینه مسائل امنیتی و دفاعی در آن حضور پیدا می کنند .

به نوشته این روزنامه ، شاید به طور اجمال بتوان گفت که مونیخ جولانگاه خوبی برای ارائه و بررسی بهترین راهکارها برای حل بحرانهای بین المللی به ویژه در زمینه مسائل امنیتی باشد .

در ادامه این مطلب آمده است : اگر چه آلمان هر سال میزبان این کنفرانس امنیتی است، اما شاید امسال به بهانه ریاست دوره ای این کشور بر اتحادیه اروپا از قدرت راهبردی و اجرایی بیشتری در پیشبرد مسائل برخوردار باشد .

این روزنامه آلمانی همچنین نوشت : در کنفرانس امنیتی مونیخ قرار است موضوعاتی مانند بحران لبنان، خاورمیانه، عراق ، افغانستان ، بحران آفریقا و برنامه هسته ای ایران مطرح و درباره آنها بحث و تبادل نظرهایی انجام شود .

به نوشته این روزنامه، دربخش موضوع هسته ای ایران باید گفت که حضور لاریجانی می تواند نتایج مختلف و پیامدهای خاصی را در مسیر تصمیم گیری در قبال پرونده هسته ای این کشور به همراه داشته باشد .

چنین نشستهایی همواره فرصت مناسبی برای رایزنی میان مقامهای شرکت کننده در آن به منظور تقویت مناسبات دو یا چندجانبه خواهد بود . بی شک نمایندگان شرکت کننده در این نشست هر کدام با دستی پر راهی مونیخ می شوند تا بتوانند راهی برای تحقق برنامه های خود پیدا کنند .