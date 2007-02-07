محمد شاهی عربلو درگفت وگو با خبرنگار"مهر" افزود: در جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس فصول درآمدی بودجه مورد بحث وبررسی نمایندگان قرارگرفت و پیشنهادات مختلف مطرح گردید.

وی ادامه داد: براساس مصوبات کمیسیون، مالیات برکالا و خدمات یک هزارمیلیارد تومان، مالیات بر ثروت 261 میلیارد تومان،عوارض واردات خودرو100 میلیارد تومان و مالیات بردرآمد261 میلیارد تومان در بودجه 86 پیش بینی شد.

عربلوخاطرنشان کرد: درآمد حاصل ازمالکیت دولت 5.3 هزار میلیارد تومان و جرایم وخسارات سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

وی با بیان این که درآمد هفت هزارمیلیارد تومانی دولت از محل فروش سهام شرکت های دولتی در سال آینده محقق نخواهد شد، اظهار داشت: با توجه به این که این رقم در سال های اخیر حتی به هزار میلیارد تومان هم نرسیده است، دولت در بهترین حالت می تواند تنها سه هزار میلیارد تومان از فروش سهام شرکت‌های دولتی به دست آورد.

عربلو ظرفیت های محدود بازارسرمایه را برای جذب این حجم از سهام یادآور شد و تاکید کرد: این امر موجب ایجاد چهار هزارمیلیارد تومان کسری بودجه درسال آینده خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کل کسری بودجه سال آینده را 9 هزارمیلیارد تومان اعلام کرد وافزود: از این مبلغ1700 میلیارد تومان از محل اخذ مالیات و فروش اوراق مشارکت و مابقی از محل کسری سایر درآمدهای غیر نفتی مربوط خواهد شد.

وی از افزایش سهم دولت در دو بانک تخصصی خبرداد و گفت: همچنین دراین جلسه مقرر شد از سه میلیارد دلاری که برای افزایش سرمایه در اختیار بانک های توسعه صادرات وصنعت ومعدن قرار گرفته بود و امسال سررسید می شود، دولت سهم خود را در این بانک‌ها افزایش دهد.