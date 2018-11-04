زنگ خطر ورشکستگی بیمارستان ها/بازگشت به دوران سرگردانی بیماران

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح تحول سلامت در تابستان سال ۹۳، بیمارستان های دولتی ملزم شدند که تمامی لوازم مصرفی و مورد نیاز بیماران بستری را تامین کنند و دیگر هیچ بیماری نمی بایست برای تهیه ملزومات پزشکی، به خارج از بیمارستان برود. این تصمیم، مهم ترین ویژگی طرح تحول سلامت به شمار می رفت تا زمانی که بیمارستان ها بی پول نشده بودند. حالا با گذشت ۴ سال از اجرای این طرح، زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر اینکه بیمارستان های دولتی در حال ورشکستگی هستند و بیماران دوباره برای تهیه ملزومات می بایست به خودشان اقدام کنند.

بیمارستان ها در حال ورشکستگی هستند

ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد بیمه ها، گفت: متاسفانه بیمارستان ها در حال ورشکستگی هستند و این شامل بخش دولتی و بیمارستان های درجه ۳ و ۴ بخش خصوصی نیز می شود.

وی با خطاب قرار دادن وزارت بهداشت و دولت، افزود: باید بیمارستان ها را نجات بدهند، زیرا در غیر این صورت، دوباره به همان روزهایی بر می گردیم که بیماران را برای تهیه ملزومات مصرفی، به خارج از بیمارستان ها ارجاع می دادند.

خسرونیا ادامه داد: بیمارستان ها پولی ندارند و در حال حاضر شاهد تعدیل برخی پرسنل بیمارستان ها در بخش خصوصی هستیم و در بخش دولتی نیز، نیرو جذب نمی شود. در نتیجه آن، فشار کار بر دوش پرسنل شاغل قرار دارد.

بیمارستان ها پولی ندارند و در حال حاضر شاهد تعدیل برخی پرسنل بیمارستان ها در بخش خصوصی هستیم و در بخش دولتی نیز، نیرو جذب نمی شود وی با اشاره به مشاهده مواردی از ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان ها، گفت: اگر به فکر نباشیم، بیمارستان ها کاملا ورشکسته خواهند شد.

عملکرد نامناسب بیمه ها

در همین حال، محمود جباروند رئیس انجمن چشم پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: با توجه به اینکه بیمه ها نتوانستند به موقع به تعهداتشان عمل کنند و بیمارستان ها را با مشکلات مالی مواجه کردند، بیمارستان ها در تهیه و جایگزین کردن لوازم مصرفی با مشکل مواجه هستند و این وضعیت باعث ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی جدید شده است.

وی با عنوان این مطلب که بخش دولتی پولی ندارد که بتواند تجهیزاتی جایگزین کند، افزود: این مشکلات باعث می شود که محدودیت خدمات داشته باشند و بیماران در صف ها قرار بگیرند. البته بعضی ها ترجیح می دهند به بخش خصوصی بروند که همین مسئله باعث افزایش هزینه های مردم شده است.

جباروند با اذعان به محدودیت هایی که در نظام پرداخت و تهیه تجهیزات پزشکی ایجاد شده است، گفت: وزارت بهداشت چاره ای جز این ندارد، وقتی خدماتی ارائه داده و بیمه ها به تعهدات خودشان عمل نکرده اند، می بایست در ارائه خدمات محدودیت هایی ایجاد کند. چون در غیر این صورت بیمارستان ها آسیب می بینند.

رئیس انجمن چشم پزشکی ایران، ادامه داد: اگر روند قبلی ادامه پیدا کند، بیمارستان ها دچار ورشکستگی خواهند شد، چون پولی ندارند. بنابراین، وزارت بهداشت مجبور است محدودیت هایی ایجاد کند.

به گفته وی، علت بروز این مشکلات، بیمه ها و مسائل مالی است. اگر بیمه ها به موقع به تعهدات خودشان عمل می کردند و بیمارستان ها نیز مثل سابق حمایت مالی می شدند، چنین مشکلاتی پیش نمی آمد.

ای کاش بیمه نداشتیم

ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با انتقاد از عملکرد بیمه ها در کشور، گفت: آنچه به اسم بیمه باید باشد، نداریم. اگر به طورکلی بیمه نداشتیم مسائل بهتر اجرا می‌شد. بیمه مجموعه ثروتمندی است که همه پول را برای روز مبادا می‌دهد ولی دائم با نداریم، نداریم بیمه‌ها مواجه هستیم. چرا این مجموعه‌های ثروتمند فقیر شده‌اند، شاید بار زیاد به آنها تحمیل شده بدون اینکه افزایش درآمدی داشته باشند و در واقع دخل و خرج بیمه‌ها به هم نمی‌خورد.

در همین حال، ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، موضوع مطالبات بیمارستان ها از بیمه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه در مسیر اجرای طرح تحول سلامت، شاهد کم کاری بیمه ها بودیم و همین مسئله باعث شده امروز، بیمارستان ها دچار مشکل شوند. زیرا، وقتی بیمارستان نتواند بدهی خود به شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی را به موقع پرداخت کند، قطعا با مشکل در ارائه خدمات مواجه خواهد بود که این مسئله ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان ها از سوی بیمه هاست.

گلایه های بیماران و ادعای مسئولان

در مراجعه به تعدادی از بیمارستان های دولتی شهر تهران، بیمارانی بودند که از نبود وسایل مورد نیاز در بیمارستان گلایه کرده و عنوان می کردند برای برخی ملزومات پزشکی، مجبور شده اند به داروخانه های سطح شهر بروند. این در حالی است که بیمارستان ها، بر اساس دستورالعمل معاونت درمان وزارت بهداشت، می بایست هزینه های خود را مدیریت کنند و از همین رو، تهیه برخی اقلام مصرفی بیماران را از لیست خود خارج کرده و در نتیجه، بیماران می بایست دوباره در خیابان ها سرگردان شوند.

این در حالی است که مهدی قنادی مدیرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، هرگونه ارجاع بیمار بستری به بیرون از بیمارستان را تخلف دانست و اظهار داشت: در تفاهم‌نامه منعقد شده با وزارت بهداشت، تمام مراکز بیمارستانی زیرمجموعه وزارت بهداشت و طرف قرارداد با بیمه سلامت باید دارو و لوازم مصرفی مورد نیاز را برای ارائه خدمات مناسب درمانی در اختیار بیمار قرار دهند.

موارد ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان بسیار زیاد بود ولی با پیگیری وزارت بهداشت، این موضوع روز به روز در حال کم شدن است وی با اشاره به اینکه در صورت ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان، افراد می‌توانند این موضوع را جهت بررسی به ادارات کل سازمان بیمه سلامت ایران یا از طریق سامانه ۱۶۶۶ اعلام کنند، افزود: در صورت مشاهده تخلفات، پیگیری‌های لازم از سوی سازمان انجام خواهد شد تا دیگر چنین مواردی را شاهد نباشیم.

البته مدیرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، به این موضوع اذعان داشته که موارد ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان بسیار زیاد بود ولی با پیگیری وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها و بیمه‌ها این موضوع روز به روز در حال کم شدن است.

آنچه مسلم است، شرایط بیمارستان های دولتی و البته بخش خصوصی چندان مطلوب نیست و مشکلات مالی کم کم در حال خودنمایی است. همین مسئله باعث شده تا برخی خدمات به بیماران با محدودیت هایی اعمال شود و برخی نیز حذف شود. تداوم این وضعیت، می تواند دوران ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان ها برای تهیه لوازم مصرفی و پزشکی را دوباره تداعی کند. از همین رو، لازم است که وزارت بهداشت و البته دولت، تدابیری برای برون رفت از خطر ورشکستگی بیمارستان ها اتخاذ نمایند.