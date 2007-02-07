تهیه لوح فشرده منابع منتخب متون طب سنتی برای داوطلبان آزمون طب مکمل

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره پذیرش دانشجو رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته طبی سنتی و مکمل (M.I.T.M) در سال تحصیلی 86 در خردادماه سال آینده برگزار می شود و از همین رو دبیرخانه شورای آموزش طب سنتی و مکمل لوح فشرده منابع منتخب متون طب سنتی ایران را در اختیار پزشکان متقاضی شرکت در این آزمون قرار داده است.

پزشکان متقاضی می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://dme.hbi.ir به منابع منتخب متون طب سنتی ایران دسترسی پیدا کنند.

همچنین داوطلبین شرکت در آزمون پذیرش نخستین دوره کارشناسی ارشد طب سنتی و مکمل می توانند از تاریخ اول اسفند ماه جاری با مراجعه به معاونت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی استان محل اقامت خود نسبت به تهیه نسخه ای از این لوح فشرده اقدام کنند.

به گزارش مهر، رشته طب مکمل در اولین دوره پذیرش، 12 نفر از داوطلبان دوره دکتری عمومی پزشکی را در 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شاهد از مهر ماه سال تحصیلی 86 پذیرش خواهد کرد.