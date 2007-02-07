واگذاری 5 هزار واحد مسکونی به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس این گزارش 5/7 میلیون نفر از خانواده های تحت حمایت کمیته امداد و سایر نیازمندان مورد شناسایی این نهاد و 5/1 میلیون نفر از خانواده های تحت حمایت سازمان بهزیستی مشمول دریافت این کالاهای یارانه ای هستند.

دیگر برنامه کمیته امداد ، کمک به آزادی 850 زندانی نیازمند و واگذاری 5 هزار واحد مسکونی به خانواده های تحت حمایت در ایام الله دهه فجر است.

این گزارش حاکی است: در هفتمین روز از دهه فجر روز پیامبر اعظم ، انقلاب اسلامی ، عدالت و محرومیت زدایی توزیع پوشاک 300 هزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی استان تهران و سایر نیازمندان با هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد ریال آغاز گردید.

کمیته امداد تصریح کرد: همچنین اغاز توزیع 3 میلیارد و 500 میلیون ریال بن کالا بین خانواده های سادات نیازمند استان تهران توسط شهرداری و کمیته امداد امام خمینی از دیگر اقدامات این روز است.

این گزارش می افزاید: امروز 320 واحد مسکونی به مدد جویان کمیته امداد استان تهران با مشارکت نیکوکاران واگذار گردید. همچنین ، نیز صدها طرح خود اشتغالی و خودکفایی مدد جویان کمیته امداد امام خمینی و تجلیل از زنان سرپرست خانوار و مادران نمونه در استانهای کشور اجرا گردید.

بنابراین گزارش ، مرکز تشخیص پزشکی ولی عصر (عج) وابسته به کمیته امداد امام خمینی از تاریخ 12 لغایت 20 بهمن ماه خدمات تصویربرداری MRI را با 50 درصد تخفیف برای عموم به انجام می رساند.