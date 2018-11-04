تئاتر ایران دچار نظام آپارتاید شده است/غلبه نژاد پولدار بر بی پول

امیر دژاکام نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر درباره برنامه ریزی خود برای اجرای اثری جدید در عرصه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: آخرین کاری که اجرا کردم به اپرای «عقل، عشق و آدمی» و همکاری با پرواز همای مربوط می شود. قبل از اجرای آن اپرا از آقای مهدی شفیعی و سپس پیمان شریعتی مدیران وقت تئاتر تقاضای سالن اصلی را برای اجرای نمایش «زن نیک ایالت سچوآن» داشتم که مورد موافقت قرار گرفت ولی بعد از حضور شهرام کرمی و سعید اسدی در اداره کل هنرهای نمایشی و مجموعه تئاتر شهر متوجه شدم که آقای شریعتی سالن چهارسو را برای من در نظر گرفته بود.

وی ادامه داد: مدتی تمرین های نمایش «زن نیک ایالت سچوآن» را انجام دادم ولی به دلیل اینکه ایده های اجرایی ام برای سالن اصلی بود از ادامه تمرین و همچنین اجرای این اثر انصراف دادم زیرا پیش از این نیز با صرف نظر از ایده های اجرایی خودم، نمایش «ننه دلاور» را در سالن چهارسو اجرا کرده بودم و دیگر نمی خواستم چنین تجربه ای را پشت سر بگذارم.

کارگردان تئاتر «ملکه جنیان» اظهار کرد: بعد از انصراف از اجرا در سالن چهارسو تقاضای سالن اصلی را دادم که اعلام شد در زمان مدنظر به یک هنرمند دیگر که بازیگر شناخته شده ای هم هست، اختصاص داده شده است.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی تئاتر عنوان کرد: روزگار عجیبی در تئاتر ایران فرارسیده است، یک اثر نمایشی با ۳ یا ۴ بازیگر و در حالی که باید در سالنی کوچکتر و نزدیک به مخاطب اجرا شود وارد سالن اصلی می شود و نمایشی با ۲۰ تا ۲۵ بازیگر و یک ارکستر موسیقی باید در سالن چهارسو اجرا شود.

دژاکام با بیان اینکه سال ها در صحنه تئاتر باقی مانده و به سینما و تلویزیون نرفته است، متذکر شد: حالا به صورت قانونی سالن ها به هنرمندان خوبی اختصاص پیدا می کند که به سینما و تلویزیون رفتند. اشکال این است که حقوق افرادی چون من نادیده گرفته می شود به همین دلیل با اینکه قصد اجرای نمایش های «احمد شمس و پوران خوش قول» و همچنین «مکبث» را داشتم ولی به دلیل اینکه احساس خوبی نداشتم از تولید و اجرای آنها نیز منصرف شدم.

نویسنده نمایش «میرعشق» تصریح کرد: روزگار، روزگارِ پول درآوردن شده و متاسفم که نمایش ایران حافظه کوتاه مدتی دارد و به ناگهان یک بخش از تئاتر را حذف می کند. ۴۰ سال روی صحنه های تئاتر بودم و حالا باید وارد بازی ای شوم که از ابتدا در آن بازنده ام. من نه سرمایه یک میلیارد تومانی دارم و نه آثارم که مضامینی اجتماعی و مردمی دارند سود چند میلیاردی به دست می آورند که تهیه کننده ای حاضر به انتخاب کار من شود. شاید برای بقا مجبور شوم به سمت تئاتر تجاری بروم و در این شرایط گناهکار اول خودم هستم که تصمیم هایی اینگونه گرفتم؛ شاید هم به جای گناه اسمش را انتخاب بگذارم.

وی افزود: وقتی ۵۰۰ میلیون تومان برای بیلبورد تبلیغاتی و همچنین دستمزدهای چند صد میلیونی بازیگران مطرح را ندارم، کار کردن در این شرایط برای امثال من سخت می شود. البته ناامید نیستم و نمایشنامه های «مالیخولیا» و «کشتی یونانی» را نوشته و تمام کرده ام.

دژاکام با بیان اینکه نمایشنامه «باد کافر» او در جشنواره تئاتر مقاومت پذیرفته نشد، توضیح داد: اثری که چاپ شده از سوی جشنواره تئاتر مقاومت پذیرفته نشد و وقتی با خانم ها و آقایان تماس گرفتم که دلیل این امر را جویا شوم گفتند که هیچکدام نمایشنامه را نخوانده اند.

این نویسنده و کارگردان تئاتر در پایان سخنان خود تاکید کرد: آپارتاید در تئاتر ایران شکل گرفته که به جای سفیدپوست و سیاه پوست، شاهد غلبه نژاد پولدار بر بی پول در آن هستیم. نژاد پولدار می تواند یک شبه تالار وحدت را برای اجرا در اختیار بگیرد، بیلبوردهای اصلی را داشته باشد و بازیگران مطرح را با پرداخت دستمزد بالایشان وارد کار خود کند و من به عنوان یک کارگردان مولف شرایط خیلی سختی برای کار دارم. این واقعیت این روزهای تئاتر ما است و من نیز از هیچ کسی گله ندارم، سعی می کنم با تولید و اجرای کارهای کوچک، خود را در صحنه تئاتر نگه دارم.