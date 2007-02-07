آغاز عملیات ساخت 5 هزار واحد مسکونی در شهر جدید پرند

به گزارش خبرنگارمهر, دربازدید وزیرمسکن وشهرسازی به همراه جمعی ازمدیران این وزارتخانه ومدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ازشهرجدید پرند , کلنگ ساخت اولین پروژه ازپروژه های 1500 واحدی اجاره ای وکلنگ زنی 100 واحد مسکونی کارگران (درراستای اجرای توافقنامه بین وزیران کارواموراجتماعی ومسکن وشهرسازی ) به زمین زده شد .

همچنین دراین مراسم وزیرمسکن وشهرسازی ازشروع عملیات اجرایی مرحله اول طرح شرکت انبوه سازی مالزیایی (آمونا) برای ساخت پنج هزارواحد مسکونی از ده هزار واحد دراین شهرجدید بازدید کرد .

محمد سعیدی کیا ضمن بازدید ازواحد نمونه 338 واحدی پرنیان وکلنگ زنی مجتمع خدماتی محلی پروژه پرنیان , درمراسمی کلید واحدهای مسکونی پرنیان به پنج نفرازگروه های هدف وزارت مسکن اهداء نمود .

همچنین رئیس مسکن وشهرسازی استان تهران نیزدرمراسم کلنگ زنی چندین پروژه ساخت وسازدرشهرجدید پرند با اشاره به فعالیت های این سازمان درزمینه احداث واحدهای ساختمانی درشهرهای جدید , افزود: دردهه مبارک فجر تعداد 699 واحد مسکونی استیجاری دولتی وانبوه سازی مشارکتی وتعداد 10 پروژه عمرانی باهزینه ای بالغ بر144 میلیارد ریال احداث و ازسوی سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران به بهره برداری می رسد .

منصورخسروی تاکید کرد:همچنین این سازمان پروژه هایی درقالب یک پروژه 142 واحدی استیجاری دولتی درجدید پیشوا , چهارپروژه مشارکتی با مجموع 557 واحد با هزینه ای بالغ بر120 میلیارد ریال درشهرهای کرج و پرند را دردست احداث دارد ..

وی , ساخت 42 واحد خانه سازمانی , درشهرهای کرج , هشتگرد, رباط کریم ,دو باب ساختمان آموزش و پرورش درهشتگرد و رودهن , دوباب ساختمان ثبت احوال درشهرهای قرچک وپاکدشت , یک باب ساختمان شبکه بهداشت و درمان درکرج را از دیگربرنامه های دردست احداث شرکت عمران شهرهای جدید است .