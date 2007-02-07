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۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۳۶

آغاز عملیات ساخت 5 هزار واحد مسکونی در شهر جدید پرند

ساخت پنج هزار واحد مسکونی در شهر جدید پرند توسط شرکت مالزیایی (آمونا) آغاز شد.

به گزارش خبرنگارمهر, دربازدید وزیرمسکن وشهرسازی به همراه جمعی ازمدیران این وزارتخانه ومدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ازشهرجدید پرند , کلنگ ساخت اولین پروژه ازپروژه های 1500 واحدی اجاره ای وکلنگ زنی 100 واحد مسکونی کارگران (درراستای اجرای توافقنامه بین وزیران کارواموراجتماعی ومسکن وشهرسازی ) به زمین زده شد .

همچنین دراین مراسم وزیرمسکن وشهرسازی ازشروع عملیات اجرایی مرحله اول طرح شرکت انبوه سازی مالزیایی  (آمونا) برای ساخت پنج هزارواحد مسکونی از ده هزار واحد  دراین شهرجدید بازدید کرد .

محمد سعیدی کیا ضمن بازدید ازواحد نمونه 338 واحدی پرنیان وکلنگ زنی مجتمع خدماتی محلی پروژه پرنیان , درمراسمی   کلید واحدهای مسکونی پرنیان به پنج نفرازگروه های هدف وزارت مسکن اهداء نمود .

همچنین  رئیس مسکن وشهرسازی استان تهران نیزدرمراسم کلنگ زنی چندین پروژه ساخت وسازدرشهرجدید پرند با اشاره به فعالیت های این سازمان درزمینه احداث واحدهای ساختمانی درشهرهای جدید , افزود: دردهه مبارک فجر تعداد 699 واحد مسکونی استیجاری دولتی وانبوه سازی مشارکتی وتعداد 10 پروژه عمرانی باهزینه ای بالغ بر144 میلیارد ریال احداث و ازسوی سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران به بهره برداری می رسد .

منصورخسروی تاکید کرد:همچنین این سازمان پروژه هایی درقالب یک پروژه 142 واحدی استیجاری دولتی درجدید پیشوا , چهارپروژه مشارکتی با مجموع 557 واحد با هزینه ای بالغ بر120 میلیارد ریال درشهرهای کرج و پرند را دردست احداث دارد ..

وی , ساخت 42 واحد خانه سازمانی , درشهرهای کرج , هشتگرد, رباط کریم ,دو باب ساختمان آموزش و پرورش درهشتگرد و رودهن , دوباب ساختمان ثبت احوال درشهرهای قرچک وپاکدشت , یک باب ساختمان شبکه بهداشت و درمان درکرج را از دیگربرنامه های دردست احداث شرکت عمران شهرهای جدید است .

کد مطلب 444878

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