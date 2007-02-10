آب و ماست را از برنامه غذایی حذف نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای کانادا ، برای نوشیدن بهترین نوع مایعات که همان آب است نباید منتظر شوید تا تشنه شوید زیرا تشنگی به این معناست که بدن ، آب مورد نظر خود را از دست داده و جایگزین نکرده است.

به عبارت دیگر ، وقتی تشنه می شوید برای نوشیدن آب دیر شده است. به همین دلیل قبل از اینکه تشنه شوید سعی کنید روزانه حداقل 8 لیوان آب بنوشید.

در ضمن چنانچه در برنامه غذایی خود از ماست استفاده کنید به دلیل دارا بودن باکتریهای مفید از بروز بسیاری از بیماریها به ویژه در دستگاه گوارش جلوگیری کرده اید.

یک مطالعه در این مورد نشان داده که استفاده از ماست و آب کافی احتمال بیماری افراد را کاهش می‌دهد و مهم تر از آن اینکه ، بررسی بر روی موشها نشان داده است ، بیماریهای التهابی روده نیز با مصرف این مواد بهتر درمان می شود.

در ضمن نوزادان شیر خوار نیز با مصرف موادی دارای باکتری های مفید از بین رفته و دل درد و گریه آنان پایان می پذیرد.