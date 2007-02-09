پارکینسون و ام اس شایع ترین بیماریهای عصبی قرن 21

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، تقریبا از هر یک هزار آمریکایی یک نفر به ام اس مبتلا می شود و از هر یک صد نفر ، یک نفر به پارکینسون مبتلا است.

مطالعات نشان می دهد که در 25 سال آینده تعداد افراد مبتلا به پارکینسون از 3/4 میلیون نفر به 9 میلیون نفر در سراسر جهان خواهد رسید.

بنابراین گزارش ، مطالعات بر روی اختلالات عصبی در کودکان نشان می دهد که از هر یک هزار کودک ، 6 نفر به مشکلات تخیلی مبتلا شده و از هر یک هزار نفر ، 2 نفر دچار فلج می شوند.

همچنین از هر یک صد نفر ، بیش از 180 نفر با سکته مغزی مواجه می شوند و از هر یک صد هزار نفر ، 5 نفر سالانه به صدمات ستون فقرات دچار می گردند. با این وجود هنوز هیچ درمان و چاره قطعی برای آلزایمر ، ام اس و پارکینسون وجود ندارد و تمام درمان های موجود تنها پیشرفت آنها را به تعویق می اندازند.