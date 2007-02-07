انجام تست غربالگری اعتیاد از کارگران ورودی به عسلویه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عسلویه ، کارشناس مرکز مطالعات اجتماعی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد در کمپ موقت کارگران شرکت پتروشیمی در جمع خبرنگاران گفت: مرکز مشاوره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با همکاری مجتمع خدمات بهزیستی عسلویه ، تست اعتیاد هر روز انجام می شد که البته در حال حاضر مدتی است به دلیل مشکلات به وجود آمده ، متوقف شده است.

فرهاد غلامی افزود: آزمایشات انجام شده نشان داده است که مصرف مواد مخدر در بین کارگران در مرحله اول تریاک ، پس از آن حشیش بوده است. افراد پس از اینکه مورد تست قرار می گیرند ، در صورت نداشتن اعتیاد برای انجام پروژه به عسلویه معرفی می شوند در غیر این صورت افراد معتاد به دلیل کمبود امکانات درمانی در این کمپ به انجمن معتادان بهبود یافته برای درمان ارجاع داده می شوند.

وی افزود: انجام تست HIV و بیماریهای دیگر از جمله اقدامات دیگری است که مرکز مشاوره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی انجام می دهد و همچنین کلاس های آموزشی در خصوص مهارت های زندگی نیز از دیگر اقدامات این مرکز است.

غلامی گفت: در حال حاضر 23 تیم در کمپ مربوط به شرکت پتروشیمی در خصوص پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد تشکیل شده و از دی ماه 83 تا آبان امسال 31 هزار و 501 کارگر و 5 هزار و 942 کارمند از آموزش های لازم برخوردار شده اند.

وی در خصوص اهداف تشکیل تیم های اجتماع محور اعتیاد گفت: پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی ، شناخت و بررسی مشکلات کارکنان ، حفظ سلامت اجتماعی ، تهیه نیازهای رفاهی و اجتماعی آنها و... ، از جمله اهداف تشکیل این تیم ها بوده است.

غلامی گفت: تشکیل باشگاه ورزشی به منظور رفع برخی از نیازهای تفریحی کارگران نیز از دیگر اقداماتی است که در کمپ موقت انجام شده به طوری که روزانه 100 تا 150 کارگر از امکانات این ورزشگاه استفاده می کنند.

وی گفت: مرکز پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تنها در کمپ پتروشیمی انجام می شود و این امر به دلیل عدم همکاری شرکت نفت و گاز در کمپ های متعلق به آنان تشکیل نشده است.