روسیه خواهان انعقاد پیمانی درباره استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، الکساندر کارامارنکو درگفتگو با خبرگزاری اینترفکس گفت : درمقابل موضوع استقرار یک سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا، روسیه قصد دارد انجام گفتگو درباره توافقنامه ای را که از نظرحقوقیلازم الاجراست ، دنبال کند که درزمینه تضمین پتانسیلهای نظامی هر طرف است که بردیگری هدایت نشود .وی افزود: روسیه خواهان بررسی پیامدهای بی ثبات کننده ایجاد سیستم ضد موشکی در جهان از جمله نصب آن در اروپا است.

آمریکا اعلام کرده است که درصدد است تا 10 سایت رهگیری موشکی در لهستان و یک سیستم رادار مقابله با تهدید در جمهوری چک تاسیس کند تا بتواند به زعم خود با تهدیدهای ایران و کره شمالی مقابله کند، اما روسیه و اوکراین مخالفت خود را با این اقدام آمریکا اعلام کرده اند.

به عقیده مسکو، تهران و پیونگ یانگ از آن چنان توان موشکی که بتوان آن را تهدیدی برای آمریکا دانست، برخوردار نیستند.

روسیه هدف از استقرار این سیستم ها را توسعه ناتو به شرق و به همسایگی خود می داند تا واشنگتن بتواند سیستم های موشکی مسکو را تهدید کند.