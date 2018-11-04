امین فقیری «ظلمت شب یلدا» را می نویسد/«دال کوچک» در نوبت چاپ

به گزارش خبرنگار مهر، «ظلمت شب یلدا» عاشقانهای است که در بستر تاریخ روی میدهد و قصه آن در قرن دهم هجری میگذرد.
این نویسنده پر مشغله شیرازی که ۴ اثر دیگر هم آماده انتشار دارد به خبرنگار مهر گفت: مشغول ویرایش نهایی کتاب یادشده هستم و پس از آن باید پاکنویسش کنم که البته برای من کمی وقت گیر و دشوار است.
نویسنده «تمام بارانهای دنیا» که تالیفاتی دیگر هم در دست چاپ دارد، اضافه کرد: مجموعه داستان با عنوان «دال کوچک» که شامل ۹ داستان در محیط شهری و روستایی است توسط نشر نیماژ منتشر میشود.
فقیری از انتشار گزیده داستانهای خود توسط نشر شهرستان ادب در آیندهای نزدیک خبر داد و افزود: مجموعهای با عنوان «گفتوگو با اهالی هنر و ادب شیراز» نیز در نوبت چاپ در انتشارات نوید قرار دارد که در برگیرنده گفتوگوهایم با بزرگان ادب و هنر شیراز است که پیش از این در روزنامه عصر مردم چاپ شیراز منتشر شده است.
وی همچنین از انتشار کتاب «اسبهایی که با من نامهربان بودند» در قالب مجموعه داستانی توسط نشر چشمه در سال آینده خبر داد و افزود: مجموعه داستانی فوق، یک «مستند – داستان» است که در این ژانر، در هر داستان بدون نیاز به دخالت تخیل، همه عوامل داستانی وجود دارد و داستان در بستری مستند و جذاب پیش میرود.
نویسنده دهکده پرملال با انتشار این ۵ عنوان کتاب، در مجموع ۳۸ اثر شاخص در حوزه داستان، نمایشنامه و نقد را راهی بازار نشر ایران کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، امین فقیری نویسنده شیرازی که اغلب ایرانیان او را با کتاب «دهکده پرملال» میشناسند، سیوچهارمین کتاب خود را در ۷۴ سالگی مینویسد.
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