  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۸:۲۰

معاون استاندار خراسان جنوبی:

مشکلی در جهت تأمین اقلام ضروری مردم در خراسان جنوبی وجود ندارد

مشکلی در جهت تأمین اقلام ضروری مردم در خراسان جنوبی وجود ندارد

بیرجند- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: مشکلی در جهت تأمین اقلام ضروری مردم خراسان جنوبی در بازار وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشیرالحق عابدی شب شنبه در شورای راهبری اقتصاد مقاومتی خراسان جنوبی اظهار کرد: خرید ملزومات دستگاه های اداری خراسان جنوبی از داخل استان رصد و پیگیری می شود.

معاون امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: خرید کالاهای مورد نیاز دستگاه های اداری از داخل استان خراسان جنوبی در صورت وجود کیفیت موجب به چرخه درآمدن و رونق اقتصاد و صنعت در منطقه می شود.

عابدی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در چند ماه گذشته رخ داد اعتصاب برخی از اقشار چون رانندگان کامیون بود که در بسیاری از موارد  انتظارات این قشر در حد توان و مقدورات استانی برآورده شد.

وی با اشاره به اینکه مشکلی در جهت تأمین اقلام ضروری در خراسان جنوبی وجود ندارد،  افزود: در مقطعی تقاضای بسیار برای برخی کالا وجود داشت که با فرهنگ سازی در حال حاضر علاقمندی مردم به ذخیره کالا و خرید بیش از نیاز وجود ندارد.

معاون امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در زمینه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری گفت: خراسان جنوبی در این زمینه در رده پنجم و ششم قرار دارد.

عابدی با اشاره به اینکه تسهیلات روستایی و عشایری تا دهم آبان‌ماه امسال در استان به ٨٣٢ طرح به مبلغ ١۴٧ میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان پرداخت شده است، یادآور شد: در مجموع از ابتدای امسال ۹۷۰ میلیارد تومان تسهیلات اقتصادی در خراسان‌جنوبی پرداخت شده است.

کد مطلب 4449092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه