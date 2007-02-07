به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان منطقه آزاد کیش، محمد رحمتی وزیر راه و ترابری در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از پروژه رادار تقرب پرواز فرودگاه بینالمللی کیش گفت: دولت آمادگی دارد بخشی از هزینههای شرکتهای هوایی را تامین کند تا این شرکتها بتوانند سطح ارائه خدمات خود را به مسافران هوایی افزایش دهند.
رحمتی به مسئله ایمنی پروازها به عنوان یک اولویت اصلی مسئولان وزارت راه اشاره کرد گفت: کاهش پروازها و حتی توقف آنها بهتر از آن است که پروازها با خطر و ناامنی مواجه شوند.
رحمتی همچنین تعامل دستگاههای مختلف از جلمه سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاههای کشور و سازمان منطقه آزاد کیش را در نصب، راهاندازی و افتتاح رادار تقرب پرواز بسیار مثبت اعلام کرد و گفت: این تعامل و همکاری میتواند ما را در راه رسیدن به بسیاری از اهداف یاری کند.
وزیر راه افزود: نصب و راهاندازی رادار پیشرفته فرودگاه یکی از آرزوهای دیرینه متخصصان صنعت هواپیمایی و همچنین مسئولان سیاسی نظامی بود و این رادار، توان کنترل و دید بخش هوانوردی کشور را بر آسمان منطقه افزایش میدهد.
وی تصریح کرد: با بهرهبرداری از رادار مذکور تمام پروازهای فرودگاههای کشورهای همسایه تحت پوشش دید و کنترل این رادار قرار خواهد گرفت.
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