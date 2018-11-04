به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تنیس روی میز میزبانی مسابقات تنیس روی میز نونهالان دختر کشور موسوم به هوپس را به قم واگذار کرده است و این مسابقات طی روزهای ۲۳ آل ۲۵ آبان در خانه تنیس روی میز استان قم برگزار می‌شود.

قم که پیش از این بارها میزبانی مسابقات رده‌های سنی پایه کشور را در رشته تنیس روی میز بر عهده داشته اکنون در رده نونهالان میزبان شده است و برگزاری این رقابت‌ها در قم، فرصت تازه‌ای برای دختران نونهال پینگ پنگ باز قم و افزایش سطح فنی آن‌ها پدید می‌آورد.

محمد عموییان رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید این مطلب گفت: در این مسابقات تیم‌هایی از استان‌های مختلف در قم حضور پیدا می‌کنند و برگزاری رقابت‌های هوپس، با هدف استعدادیابی برترین پینگ پنگ بازان کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین در طرح هوپس پسران، استان قم یک پینگ پنگ باز آینده دارد به نام محمد حسن حبیبی دارد و این ورزشکار نونهال به اردوی تیم منتخب نونهالان هوپس کشور که قرار است در قزوین برگزار شود فراخوانده شده است.

رئیس هیئت تنیس روی میز قم بیان داشت: در مسابقات هوپس پسران کشور، ۳ بازیکن قمی به جمع ۳۲ نفر برتر کشور راه یافته بودند و در بخش دختران نیز امیدواریم این روند ادامه یابد و یکی دو بازیکن مستعد ما دارای شانس حضور در جمع برترین‌ها هستند.