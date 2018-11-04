بحران مهاجرت حل نشدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، « ینس اشپان» وزیر بهداشت آلمان در گفتگو با روزنامه ولت ام زونتاگ تاکید کرد: برای حل یک بحران بین المللی نیاز به مشارکت و همسویی جامعه بین الملل است.

وی با اشاره به خروج برخی از کشورها از پیمان مهاجرتی سازمان ملل خاطرنشان کرد: با چنین رویکردی نمی توان انتظار داشت که بحران مهاجرت فیصله پیدا کرده و به زودی شاهد حل و فصل آن در سطح دنیا باشیم.

وزیر بهداشت آلمان که به عنوان کاندیدای ریاست حزب سوسیال مسیحی(حزب حاکم) آلمان نیز معرفی شده همچنین اظهار داشت: ما معتقدیم که استقلال و حاکمیت ملی تمام کشورهای مهاجر پذیر باید به بهترین شکل محفوظ بماند. کشورهای مهاجر پذیر می توانند با برنامه ریزی صحیح به حل این بحران کمک کنند.

گفتنی است کشورهای مجارستان، آمریکا و اتریش به تازگی از پیمان مهاجرتی سازمان ملل جدا شده اند.