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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۲۷

وزیر بهداشت آلمان:

بحران مهاجرت حل نشدنی است

بحران مهاجرت حل نشدنی است

وزیر بهداشت آلمان و کاندیدای ریاست حزب سوسیال مسیحی با انتقاد نسبت به رویکرد کشورها در قبال پیمان مهاجرتی سازمان ملل اظهار داشت که چنین شیوه ای حاکی از عدم حل بحران مهاجرت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، « ینس اشپان» وزیر بهداشت آلمان در گفتگو با روزنامه ولت ام زونتاگ تاکید کرد: برای حل یک بحران بین المللی نیاز به مشارکت و همسویی جامعه بین الملل است. 

وی با اشاره به خروج برخی از کشورها از پیمان مهاجرتی سازمان ملل خاطرنشان کرد: با چنین رویکردی نمی توان انتظار داشت که بحران مهاجرت فیصله پیدا کرده و به زودی شاهد حل و فصل آن در سطح دنیا باشیم. 

وزیر بهداشت آلمان که به عنوان کاندیدای ریاست حزب سوسیال مسیحی(حزب حاکم) آلمان نیز معرفی شده همچنین اظهار داشت: ما معتقدیم که استقلال و حاکمیت ملی تمام کشورهای مهاجر پذیر باید به بهترین شکل محفوظ بماند. کشورهای مهاجر پذیر می توانند با برنامه ریزی صحیح به حل این بحران کمک کنند.

گفتنی است کشورهای مجارستان، آمریکا و اتریش به تازگی از پیمان مهاجرتی سازمان ملل جدا شده اند.

کد مطلب 4449129
شقایق لامع زاده

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