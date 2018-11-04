۸۱۵ کیلوولت آمپر به ظرفیت پست توزیع برق دامغان افزوده شد

سید محمدحسین ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه۸۱۵ کیلوولت آمپر به ظرفیت پست توزیع برق دامغان افزوده‌شده است، ابراز داشت: برقراری سه هزار متر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط مدیریت توزیع برق دامغان طی سال جاری بوده است.

وی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ ایستگاه توزیع برق در دامغان احداث شد، اضافه کرد: شش هزار و ۹۰۰ متر شبکه توزیع برق در قالب طرح اصلاح بهینه‌سازی عملیاتی و اجرایی شد.

مدیر توزیع برق دامغان از اجرای یک هزار و ۹۰۰ متر کابل خود نگهدار خبر داد و اظهار داشت: نصب ۱۵۵ دستگاه سرچراغ جدید در حوزه توزیع برق شهرستان اجرایی شده است.

ترابی با اشاره به اجرای ۴۷ پروژه عمرانی برق‌رسانی طی سال جاری در دامغان، تصریح کرد: برای این طرح‌ها ۱۶ میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریال هزینه شده است.

وی اضافه کرد: اصلاح و بهینه‌سازی شبکه و پست هوایی روستاهای دشت بو، دهخدا و بخش آباد، بهسازی شبکه فشار متوسط شهر کلاته رودبار و احداث پست هوایی خیابان خوریا تا پایان امسال عملیاتی و به مرحله اجرا درخواهد آمد.