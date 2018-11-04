به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:

۱ـ گزارش کمیسیون قضایی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون چِک

۲ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم‌ها

۳ـ گزارش کمیسیون صنایع و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو

۴ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت ایران در همکاری‌های تائید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا-اقیانوسیه

۵ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد آسیب‌شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی

۶ـ گزارش شور دوم کمیسیون امنیت در مورد لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

۷ـ انتخاب ناظران مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و هیئت نظارت بر مطبوعات.